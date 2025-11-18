سیستەمی پسوولەی خۆراک ڕاگیرا

پێش 4 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی ڕێکخستنی پسوولەی خۆراکی هەولێر ڕایگەیاند، ئاگاداری هاووڵاتییان دەکەینەوە بە هۆی دروستبوونی هەڵەیەکی تەکنیکی لە سیستەمی پسوولەی خۆراک، سیستەمەکە ڕاگیراوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، لە ڕاگەیەندرواێکدا، بەڕێوەبەرایەتی ڕێکخستنی پسووڵەی خۆراکی هەولێر ڕایگەیاند، بەهۆی دروستبوونی هەڵەیەکی تەکنیکی لە سیستەمی پسوولەی خۆراکی ئەلیکترۆنی (البطاقة التموينية الإلكترونية)، ئێستا ئەم سیستەمە لەلایەن وەزارەتی بازرگانی عێراقەوە ڕاگیراوە تاوەکوو بەتەواوی چارەسەر دەکرێت.

ڕاشیگەیاند، بۆیە، ئەو هاووڵاتییانەی کە دەیانویست بلۆکی سەر ئەندامانی خێزانەکانیان هەڵگرن، پێویستە چاوەڕێ بکەن تاوەکوو سیستەمەکە کارا دەکرێتەوە.