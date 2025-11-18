سوودانی لە مێپس: تا ساڵی 2028 هاوردەکردنی غاز ڕادەگرین
سیاسی

سوودانی لە مێپس: دەستدەکەین بە گفتگۆکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ

کوردستان مێپس 25

ئەمڕۆ سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لە دیدارێکی تایبەتدا، لە پەراوێزی بەڕێوەچوونی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 2025)، ڕایگەیاند "دوێنێ چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبووەوە و بڕیاریدا گەورەترین هاوپەیمانیی سیاسی لە نێو پەرلەمانی عێراقدا پێکبهێنێت. لەمڕۆوە دەستدەکەین بە گفتوگۆ لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت و یەکلاییکردنەوەی پۆستی سەرۆکایەتییەکان. "

نوێ دەکرێتەوە.. 

 

 

 

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment