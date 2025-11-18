سیناریۆی گەیشتنی عێراق بۆ مۆندیالی 2026

عێراق بۆ گەیشتن بە مۆندیال جگە لە ئیمارات دەبێت بەربەستی دوو وڵاتی دیكەش ببڕێت

پێش 3 ڕۆژ

هەڵبژاردەی عێراق بە سەرکردایەتی ئاکام هاشم ئەستێرە کوردەکەی، دوای یەکسانبوونەکەی یاری چوونی قۆناغی پێنجەمی پلەی ئۆفی پاڵاوتنەکانی کیشوەری ئاسیا بۆ گەیشتن بە مۆندیالی 2026، ئەمجارەیان لە یاری گەڕانەوە و لە خاکی خۆی میوانداریی ئیماڕات دەکات. شێرەکانی رافیدەین بۆ ئەوەی بتوانێت بلیتی مۆندیالی 2026 بەدەست بهێنێت، دەبێت بێجگە لەم یارییەی بەرامبەر ئیماڕات، دوو یاری دیکەش بباتەوە، واتە بەرامبەر نوێنەری ئەمریکای باکوور و نوێنەری ئەفریقیا، ئەو کاتە سەردەکەوێت بۆ مۆندیالی داهاتوو.

هەڵبژاردەی عێراق دوای ئەوەی نەیتوانی لە قۆناغی چوارەمی پاڵاوتنەکانی کیشوەری ئاسیا، بلیتی مۆندیالی داهاتوو بەدەست بهێنێت، رێگەی بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەی درێژتر کرد و ئەو هەڵبژاردەیە لە قۆناغی پێنجەم، هەنگاوێکی ماوە بۆ گەیشتن بە قۆناغی داهاتووی پلەی ئۆف.

ئارنۆڵد پێیوایە عێراق دەگاتە مۆندیال

گراهام ئارنۆڵد، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق پێش یارییەكە لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا رایگەیاند لەگەڵ یاریزاکان کۆبووەتەوە و پێیگوتوون ئەم یارییە پەیوەندی بە مێشک و بیرکردنەوەیان هەیە، دەرفەتێکی گەورەشیان لە پێشە و نزیکەی 45 هەزار هاندەرانی عێراقی لەگەڵیان دەبن.

راهێنەرە ئوسترالییەكەی عێراق گوتیشی: ئێمە پێویستی زۆرمان بە هاندەران هەیە، ئەوان یاریزانی ژمارە 12ـی ئێمەن، بۆیە لەو بڕوایەدام هاندەران دەتوانن ئەرکی ئیماڕات قورستر بکەن. هەموو هەوڵێک بۆ بردنەوە دەدەین، دەمانەوێت سەرکەوین بۆ قۆناغی داهاتوو و دڵنیاشم لە قۆناغەکانی داهاتوو، دەتوانین سەرکەوتوو بین و سەرکەوین بۆ مۆندیالی 2026.

سیناریۆی گەیشتنی عێراق بۆ مۆندیال

لە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنەکانی مۆندیالی 2026، شەش هەڵبژاردە لە کیشوەرە جیاوازەکان دەگەنە قۆناخی پاشکۆی پاڵاوتنی مۆندیال، هەڵبژاردەیەک لە ئاسیا، دوو هەڵبژاردەی کۆنکاکاف، هەڵبژاردەیەکی ئەفریقا، هەڵبژاردەیەکی ئۆقیانووسیا و هەڵبژاردەیەکی کۆنمیبۆڵ لە قۆناخی پاشکۆ ئەو دوو بلیتە یەکلایی دەکەنەوە کە دەگەنە مۆندیالی 2026.

رۆژی چوارشەممەی داهاتوو فیفا یارییەكانی قۆناغی پاشكۆی مۆندیال یەكلایی دەكرێتەوە و سەرجەم یارییەكانیش لە مانگی 3ـی ساڵی داهاتوو لە مەكسیك دەكرێن.

لە ئەگەری سەرکەوتنی هەڵبژاردەی عێراق، بۆ قۆناغی داهاتووی پاڵاوتنەکانی مۆندیال، ئەو کاتە رووبەڕووی یەکێک لە هەڵبژاردەکانی ئەمریکای باکوور دەبێتەوە، پاشان ئەگەر لەو قۆناغەش عێراق براوە بوو، ئەو کاتە لە قۆناغی کۆتایی رووبەڕووی هەڵبژاردەی کۆنگۆ نوێنەری ئەفریقیا دەبێتەوە.