بە فەرمی هەڵبژاردەی عێراق گەیشتە قۆناغی پاشكۆی مۆندیال

پێش دوو ڕۆژ

لە یاریی گەڕانەوەی قۆناغی پێنجەمی پاڵاوتنی مۆندیال، هەڵبژاردەی عێراق لە دوایین خولەك شكستی بە ئیمارات هێنا و گەیشتە قۆناغی پاشكۆی مۆندیالی 2026.

هەڵبژاردەی عێراق لە یاریگەی بەسرە میوانداریی ئیماراتی كرد، لە نیوەی یەكەم ئیمارات لە رێگەی یاریزانی بە ڕەسەن بەرازیلی كایۆ لوكاس بە گۆڵێك پێشكەوت، نیوەی یەكەم بەم تاكە گۆڵە لە بەرژەوەندی ئیمارات كۆتایی هات.

لە نیوەی دووەم گراهام ئارنۆڵدی راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق گۆڕانكاری كرد، میمی لەگەڵ چوونە ژوورەوەی بۆ نێو یاریگە گۆڵی بەرامبەربوونی تۆمار كرد، لە دوایین خولەكیش بە لێدانی پێناڵتی ئەمیر عەماری ناوەراستكاری عێراق گۆڵێكی كوشندەی تۆمار كرد و یارییەكەیان بە دوو گۆڵ بەرامبەر تاكە گۆڵێك بردەوە، بەم ئەنجامەش عێراق بە فەرمی گەیشتە قۆناغی پاشكۆی مۆندیالی 2026، بۆ گەیشتن بە مۆندیال دەبێت بەربەستی دوو هەڵبژاردەی كیشوەری ئەمریكای باكوور و كیشوەری ئەفریقیا ببڕێت.