مەسرور بارزانی: لەسەر ئاستی عێراق پارتی یەکەمە

پێش دوو ڕۆژ

مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە یەکەم ڕۆژی کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دهۆک، ڕاستکردنەوەیەکی بۆ پانێلستەکان کردەوە سەبارەت بە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ڕایگەیاند: پارتی یەکەمینە لەسەر ئاستی عێراق.

ڕۆژی سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، لە میانی بەشداریکردنی لە پانێلەکانی کۆڕبەندەکەدا، مەسرور بارزانی وەڵامی ئەو لایەنانە دایەوە کە ئاماژەیان بەوە دەکرد پارتی دیموکراتی کوردستان دووەم هێزی سیاسییە لە عێراق. ناوبراو بە ڕاشکاوی گوتی: دەمەوێت ڕاستکردنەوەیەک بۆ ئەو بابەتە بکەم کە لەم پانێلەدا پێشکەشکران، ئێوە باسی ئەوەتان کرد و گوتتان ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان ژمارە دووە، لە ڕاستیدا ئێمە زیاتر لە ملیۆن و 100 هەزار دەنگمان بەدەستهێناوە، بۆیە ئێمە پارتی یەکەمین.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دووپاتیشی کردەوە: ئەوەی دیکە، وەک پارتێک ئێمە یەکەمینین، هەماهەنگیش هەیە، چەند هەزار دەنگێکیان لە ئێمە زیاترە، بەڵام وەک پارت ئێمە پارتی یەکەمین.

ئەم لێدوانەی مەسرور بارزانی جەختکردنەوە بوو لە پێگەی پارتی دیموکراتی کوردستان وەک هێزی یەکەمی سیاسی لەسەر ئاستی عێراق، بە پشتبەستن بە ژمارەی دەنگە بەدەستهاتووەکان لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق.