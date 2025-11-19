کۆنسوڵی ئەمەریکا: مێپس سەکۆیەکی گرنگە بۆ تێڕوانین لە داهاتووی عێراق و ناوچەکە

پێش دوو ڕۆژ

کۆنسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە دهۆک، پیرۆزبایی لە زانکۆی ئەمەریکیی کوردستان بۆ میوانداریکردنی MEPS و دڵخۆشی بە تێڕوانینی سەرکردەکان کرد.

وێندی گرین، کونسوڵی گشتیی کونسوڵخانەی ئەمەریکا، بەشداریی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS) کرد و تێیدا سوپاسی سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی لە شاری دهۆک کرد.

گرین پیرۆزبایی لە زانکۆی ئەمەریکیی کوردستان کرد بۆ میوانداریکردنی کۆڕبەندەکەی ئەمساڵ و پێشوازیکردن لەو ژمارە زۆرەی بەشداربووان لەسەر ئاستی باڵا. کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بە گوێبیستبوون لە تێڕوانینی سەرکردە عێراقی و کوردییەکان دەربارەی داهاتووی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

ڕۆژی سێشەممە، 18ـی تشرینی دووەمی 2025، دهۆک میوانداری شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (MEPS) کرد، کە وەک پلاتفۆرمێکی گرنگ بۆ گفتوگۆکردن لەسەر داهاتووی ناوچەکە خزمەت دەکات.

کۆڕبەندەکە بە ئامادەبوونی سەرۆک مەسعود بارزانی، بەڕێوەدەچێت و ژمارەیەکی زۆر لە سەرکردە باڵا هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان لە خۆ دەگرێت.

لە چوارچێوەی کۆڕبەندەکەدا، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، و محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، لەگەڵ سەدان سەرکردەی سیاسی، دیپلۆمات و کەسایەتی ئەکادیمی بەشدار دەبن.

ئامانجی سەرەکی MEPS ئەمساڵ، تاوتوێکردنی ململانێ و ئالنگارییەکانی ئێستای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، لەگەڵ دۆزینەوەی ڕێگەچارەی درێژخایەن و بەدەستهێنانی ئاشتییەکی بەردەوام لە ناوچەکەدا. چاوەڕوان دەکرێت گفتوگۆکان تیشک بخەنە سەر دۆخی هەرێمی کوردستان و عێراق بەگشتیی، لەگەڵ ڕوانینێک بۆ ئاسایشی گشتیی و سەقامگیری ناوچەکە.