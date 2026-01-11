بەهۆی تەمەوە تەواوی گەشتەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی ڕاگیران
دانا محەممەد، بەڕێوەبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی سلێمانی بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: بەهۆی تەمەوە تەواوی گەشتەکانی فڕۆکەخانەی سلێمانی ڕاگیراون و دوو گەشتیش هەڵوەشاوەتەوە.
دانا محەممەد ئاماژەیداوە، بەهۆی ئەو تەمە چڕەی سلێمانی گرتووەتەوە، تاوەکوو کاتژمێر 11ی ئەمشەو سەرجەم گەشتەکانی هاتن و چوون لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی ڕاگیراون و دوای ئاساییبوونەوەی دۆخی کەشوهەوا، گەشتەکانی دەستپێدەکەوەنەوە.
گوتیشی: دوو گەشتی ئاسمانی کە لە فرۆکەخانەی ئەستانبۆڵەوە بۆ سلێمانی هەڵوەشاوەتەوە.