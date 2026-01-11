کوردانی دیاسپۆرا بۆ پشتگیری لە ڕۆژئاوای کوردستان ڕژانە سەر شەقامەکان
ڕەوەندی کوردستانی لە چەندین وڵاتی ئەوروپی، زنجیرەیەک خۆپێشاندان و گردبوونەوەی ناڕەزایەتییان بۆ پشتیوانیکردن لە کوردانی ڕۆژئاوای کوردستان لە گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییەی شاری حەلەب ئەنجامدا.
ئەم چالاکییانە کە بە بەشداریی ڕێکخراوە مرۆییەکان و سەرجەم لایەنە سیاسییەکان بەڕێوەچوو، پەیامێکی ئاراستەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد بۆ ڕاگرتنی ئەو پێشێلکارییانەی بەرانبەر کوردانی ڕۆژئاوا ئەنجام دەدرێن.
ئەم چالاکییە فراوانانە بە بەشداریی ڕێکخراوە مافپەروەرە نێودەوڵەتییەکانی وڵاتانی کەنەدا، ئەڵمانیا، فەرەنسا، بەریتانیا، ئەمریکا، نەرویج، بەلجیکا و هۆڵەندا بەڕێوەچوون.
خاڵی هەرە دیاری ئەم خۆپێشاندانانە، بەشداریی یەکگرتووانەی سەرجەم پارتە سیاسییەکانی کوردستان و چین و توێژە جیاوازەکان بوو، کە وەک یەکەمین هەنگاوی لەو شێوەیە لەسەر ئەم ئاستە بەرزە لە تاراوگە لەقەڵەم دەدرێت. بەشداربووان بە بەرزکردنەوەی دروشمی جیاواز، داوای پاراستنی خەڵکی سڤیل و کۆتاییهێنان بەو توندوتیژییانەیان کرد کە هەڕەشە لە ئاشتیی کۆمەڵایەتی و ژیانی هاووڵاتیانی بێتاوان دەکەن.
لە گوتاری لایەنە بەشداربووەکاندا جەخت لەوە کرایەوە، پێشێلکارییەکانی ناو شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە، پێشێلکردنی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکانە.
خۆپێشاندەران داوایان لە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە ئەوروپا کرد کە بەپەلە بێنە سەر هێڵ و گوشار بخەنە سەر لایەنە پێوەندیدارەکان بۆ دابینکردنی ئاسایش و شکۆ بۆ دانیشتوانی ئەو ناوچانە،هەروەها دووپاتیان کردەوە کە چالاکییەکانیان بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی گەرەنتییەکی تەواو بۆ پاراستنی ژیانی مەدەنییەکان لەو دوو گەڕەکە و تەواوی ڕۆژئاوای کوردستان دەستەبەر دەکرێت.
گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە لە حەلەب، بەهۆی پێکهاتە نەتەوەییەکەیان و پێگەی ستراتیژییان، لە ساڵانی ڕابردوودا چەندین جار ڕووبەڕووی گەمارۆ و هێرشی جیاواز بوونەتەوە، دۆخی مرۆیی لەم ناوچانەدا زۆرجار گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار، ئەمەش وای کردووە کوردانی تاراوگە پرسی ئەم دوو گەڕەکە وەک دۆسیەیەکی نەتەوەیی و مرۆیی بەپەلە لە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی ئەوروپا و ئەمەریکا بخەنە ڕوو تا ڕێگری لە هەر کارەساتێکی مرۆیی نوێ بگرن.