ئەمڕۆ سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی گفتوگۆیەکی تایبەتی لە مێپس دەبێت

پێش دوو ڕۆژ

ئەمڕۆ چوارشەممە، 19ـی تشرینی دووەمی 2025، چالاکییەکانی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست 'مێپس 2025' بەردەوامە و سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی گفتوگۆیەکی تایبەتی دەبێت.

د. بەیار دۆسکی ئەندامی کۆڕبەندی مێپس 2025، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، تاوەکوو ئێستا کۆڕبەندەکە بە شێوازێکی زۆر سەرکەوتوو بەڕێوەچووە، ئەم ئامانجەی ئێمە داماننابوو بەدی هات، کە هەموو سەرکردەکانی عێراق و کوردستان و وڵاتانی دەورووبەر تێیدا ئامادەبوون.

ئاماژەی بەوەشکرد، ئەمڕۆ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگۆیەکی تایبەتی دەبێت، ئامانجێکی دیکەی کارەکانیش سازکردنی گفتوگۆیەکی هەرێمیییە لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، کە باسی کوردانی سووریا دەکرێت، هەروەها چوار پانێڵی دیکەمان هەیە کە تێیدا باس لە دۆخی عێراق و کوردستان و ناوچەکە دەکرێت.

دوێنێ سێشەممە، شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست 'مێپس 2025' لە شاری دهۆک بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و دەیان سەرۆک و سەرکردەی عێراق و وڵاتان دەستیپێکرد.