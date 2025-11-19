مەسرور بارزانی و مەزڵووم عەبدی کۆبوونەوە

پێش دوو ڕۆژ

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێشوازی لە مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات کرد و لە دیدارێکدا تاوتوێی دۆخی ڕۆژئاوای کوردستان و سووریا و ناوچەکەیان کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، لە شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس25) لە دهۆک، پێشوازی لە مەزڵووم عەبدی فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا کرد.

مەزڵووم عەبدی و ئیلهام ئەحمەد بۆ بەشداربوون لە شەشەمین کۆڕبەندی مێپس25 بانگهێشت کراون و هەر یەکێکیان بەجیا بەگوتار و بەشداربوونی پانێل باسی دۆخی سووریا و ڕۆژئاوای کوردستان و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە دەکەن.

هەر لە دیدارەکەی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی گشتیی هەسەدە، هەر یەک لە محەممەد ئیسماعیل سەرۆکی ئەنەکەسە و عوسمان بایدەمیر، پەرلەمانتاری پێشووی تورکیا و جەنگیز چاندار، پەرلەمانتاری ئێستای (پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان) دەم پارتی ئامادە بوون.

ئەمڕۆ دووەمین ڕۆژی کۆڕبەندەکە بەڕێوە دەچێت.