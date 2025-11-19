مەسرور بارزانی: هەموو لایەنە کوردییەکان خواستی لەیەک نزیکبوونەوەیان هەیە

پێش دوو ڕۆژ

ئەمڕۆ چوارشەممە 19ی تشرینی دووەمی 2025، لە پەراوێزی شەشەمین کۆڕبەندی ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست (مێپس 25)، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، قسەی بۆ ڕۆژنامەنووسان کرد و گوتی: ئامانجی کۆڕبەندی مێپس 25 جێبەجێکردنی ئاشتییە.

وەک ئەوەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان باسی کرد، ئامادەبوونی بەرپرس و سەرکردەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) و ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ئەنەکەسە) لە کۆڕبەندی مێپس، "ئاماژەیەکی باشە و ئومێدەوارەین ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بە دروستی جێبەجێ بکرێت."

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی هیوای خواست "هەرچی زووە لایەنە کوردییەکان زیاتر لەیەکتر نزیک ببنەوە، ڕەنگە هەندێک بابەتیش هەبن پێویستی بە گفتوگۆی زیاتر بێت، بەڵام ئەوەی هەیە، هەمووان خواستیان لەیەک نزیکبوونەوە هەیە."

ئەنجامی هەڵبژاردن و پێکهێنانی حکوومەت

لە بارەی پێکهێنانی هاوپەیمانی و ڕێککەوتن بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گوتی: هەرچەندە هێشتا زووە، بەڵام دوێنێ دیدار و چاوپێکەوتنمان لەگەڵ هەندێک لە سەرکردەکانی عێراقی هەبووە، کە لە هەڵبژاردندا سەرکەوتنیان بە دەستهێناوە، ئێمە گوێ لە هەمووان دەگرین بۆ ئەوەی بزانین هەنگاوی داهاتوومان چی دەبێت.

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بە پێویستی دەزانێت، یاسای هەڵبژاردنی عێراق بگۆڕدرێت و ڕوونیکردەوە "هەرچەندە یاسای هەڵبژاردن هیچ دادپەروەرییەکی تێدا نەبوو، لە کاتێکدا پارتی بە زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگ تەنیا 27 کورسی بەدەستهێناوە، بەڵام لایەنی دیکە هەن بە 680 هەزار دەنگ کە نیوەی دەنگەکانی پارتییە، توانیویەتی 27 کورسی بەدەست بێنێت، لایەنی دیکەش هەبووە بە 750 هەزار دەنگ 29 کورسی بردووە، بۆیە هیچ دادپەروەرییەک لە دابەشكردنی کورسییەکان نییە، ئەمەش کێشەیەکی یاساییە و پێویستە یاساکە بگۆڕدرێت."

مەسرور بارزانی دەستکاریکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕەتکردەوە و دووپاتی کردەوە "ئێمە وەک پارتی قبووڵی ناکەین دەستکاری ئەنجامی هەڵبژاردن بکرێت."

لە بارەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش، مەسرور بارزانی گوتی "هەرچەندە دواکەوتووە، بەڵام لایەنەکانی دیکە شاهیدی بۆ ئێمە دەدەن، پارتی لە سەرەتاوە ویستوویەتی کابینەی نوێی حکوومەت زوو پێکبهێنرێت. دەبێت لایەنەکانی دیکە بەرپرسیارێتی دواخستنی پێکهێنانی حکوومەتی هەرێم لە ئەستۆ بگرن، بۆیە هیوادارم چیتر دوا نەخرێت."