جووتیاران لە پرۆژەی هەژماری من تۆماردەکرێن

پێش 33 خولەک

بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر ڕایدەگەیەنێت: بە کردنەوەی هەژمارێکی بانکی لە پرۆژەی هەژماری من، حکوومەتی هەرێمی کوردستان کارئاسانی بۆ جووتیاران دەکات لە وەرگرتنی شایستەی ئەو گەنمەی کە ڕادەستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی دەکەن.

یەکشەممە 11ـی کانوونی دووەمی 2026، هێمن سەید موراد، بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هەر جووتیارێک کە بۆ پرۆسەی بەبازاڕکردنی بەرهەماکانیان ناوی خۆیان لە بەش و بەڕێوەبەرایەتییەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێر تۆمار دەکەن، هەر ئەوکاتە ڕێکارەکانی تۆمارکردنی ناوی جووتیاران لە پرۆژەی هەژماری من لەو بەش و بەڕێوەبەرایەتییانە لە هەر ناوچەیەکی سەر بە پارێزگای هەولێر ئەنجام دەدرێت بۆ ئەوەی قەرەباڵغی لە یەک شوێن دروست نەبێت، هاوکات بەخێراترین کات مامەڵەکان جێبەجێ بکرێن.

سەبارەت بە تۆمارکردنی ناوی جووتیاران لە پرۆژەی هەژماری من، هێمن سەید موراد ڕایگەیاند: پرۆسەی تۆمارکردنی ناوی جووتیاران لە پرۆژەی هەژماری من بەشێوەی ئەزموونی لەچەند شوێنێک دەستی پێکردووە، ئێستا ئامادەکاری دەکرێت بۆ ئەوەی پرۆسەکە بکرێتە کردەیی.

بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر لەڕێگەی کوردستان24ـیش، جووتیارانی پارێزگای هەولێری ئاگادارکردەوە، ناوی خۆیان لە پلانی بەبازاڕکردنی گەنم تۆمار بکەن، دوای ئەوەش دەتوانن لە پرۆژەی تۆمارکردنی ناوەکانیان لە پرۆژەی هەژماری مندا سوودمەندبن بۆ ئەوەی بۆ لەمەودوا شایستەی گەنمەکانیان لەڕێگەی هەژماری منەوە وەربگرن.

بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر ڕایگەیاند: نزیکەی 19 هەزار جووتیار لە سنووری پارێزگای هەولێر دەتوانن لە پرۆسەی بەبازاڕکردنی گەنم بەشداربن، بۆیە دەتوانرێت 19 هەزار جووتیار هەژماریان لە پرۆژەی هەژماری من بۆ بکرێتەوە.

هێمن سەید موراد ڕاشیگەیاند: ڕێژەی باران بارینی ئەمساڵ کاریگەریی زۆر ئەرێنی لەسەر بەرووبوومی جووتیاران بەگشتی و بەرهەمی گەنم دەبیت، بەشێوەیەک بەرهەمەکان زۆر زیاد دەبن.