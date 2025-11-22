هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: سوودانی کاندیدمانە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران

پێش 17 کاتژمێر

ئەندامێکی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان دووپاتی کردەوە، محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکی هاوپەیمانییەتییەکە تاکە کاندیدمانە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق.

شەممە، 22ـی تشرینی دووەمی 2025، قوسەی مەحبووبە، ئەندامی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسیویەتی: من ماوەی دوو مانگە دەڵێم کە نووری مالیکی، کاندیدی حزبی دەعوە و هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسایە بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق.

ئەو ئەندامەی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان، دەڵێت: "داوا لە لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگیی دەکەین، کاندیدەکانیان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕابگەینن، بە تایبەت ئەو لایەنانەی کە 25 کورسیی پەرلەمانی یاخود زیاتریان بە دەست هێناوە.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، "ئێمەی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپیدان، لە هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق ملیۆنێک و 300 هەزار دەنگمان بە دەست هێناوە و 46 کورسیی پەرلەمانیمان هەیە".

جەختی لەوەش کردەوە، تاکە کاندیدی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپیدان بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق، محەممەد شیاع سوودانییە.

ئەمەش لە کاتێکدایە هەر ئەمڕۆ، ئەنجوومەنی شوورای حزبی دەعوەی ئیسلامی بە کۆی دەنگ بڕیاری دا، نووری مالیکی، ئەمینداری گشتیی حزب، وەک کاندیدی فەرمیی حزبەکە، بۆ پۆستی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کاندید بکات.

هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجام درا و ڕێژەی بەشداریی لە سەرانسەری عێراق لە دەنگدانی گشتی بریتی بوو لە 54.35% و ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەتیش 82.42% بوو. ڕۆژی 17ـی تشرینی دووەمی 2025 کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقی ڕاگەیاند.