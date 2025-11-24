بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبێلی کارەبایی لەبەردەم مەترسییە
کەمیی چیپ لە کارگەی نێکسپێریا بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبێلی کارەبایی جیهانی کەم دەکاتەوە، بەهۆیەوە بەشێک لە گەورە کۆمپانیاکان بە ناچاری هێڵەکانی بەرهەمهێنانیان کەم کردووەتەوە یان بە تەواوی ڕایانگرتووە.
بەگوێرەی ڕاپۆرتێکی ئاژانسی ڕۆیتەرز، کەمیی چیپێکی نوێ و بەهێز، پیشەسازی ئۆتۆمبێلی لە جیهاندا پەکخستووە، کێشەکەش دەگەڕێتەوە بۆ پیسبوون لە یەک کارگەدا کە لەلایەن کۆمپانیای نێکسپێریای چیپ سازەوە بەڕێوەدەبرێت.
ئەم حاڵەتە بووەتە هۆی ئەوەی بەشێک لە گەورە کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی ئۆتۆمبێل ناچار بن هێڵەکانی بەرهەمهێنان کەم بکەنەوە یان ڕایبگرن.
وردەکاری سەرەکی:
سەرچاوەی پچڕانەکە لە کارگەیەکی نێکسپێریا لە هامبۆرگی ئەڵمانیایە، بەهۆی پیسبوونی کیمیایی لە ئابی ئەمساڵدا کوالێتی "چیپێت"ی خستە مەترسییەوە، پێکهاتە بنەڕەتییەکان کە لە نزیکەی هەموو ئۆتۆمبێلێکی مۆدێرن بۆ ئەرکە سەرەتاییەکانی وەک بەڕێوەبردنی کارەبا بەکاردەهێنرێن.
گرفتەکەش لەمەوە دروست دەبێت کە چیپی زۆر لە هەموو شوێنێکدا هەن و کەمی کاریگەری دۆمینۆی دروستکردووە.
ڕۆیتەرز لە ڕاپۆرتەکەیدا ناوی چەند کۆمپانیایەکی گەورەی دروستکردنی ئۆتۆمبێلی ئاشکراکردووە، کە ڕووبەڕووی خاوبوونەوەی بەرهەمهێنان بوونەتەوە لەنێوانیان، تۆیۆتا و ڤۆڵکسواگن، ستێلانتیس و ڕێنۆڵت هەن.