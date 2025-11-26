یەکەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب لە زاخۆ بەڕێوەدەچێت

پێش 39 خولەک

ئامادەکارییەکان بۆ پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب لە زاخۆ کۆتاییان هاتووە، 65 دەزگا لە 11 وڵات بەشدار دەبن.

چوارشەممە، 26ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆڤان حوسێن، ڕێکخەری پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب لە زاخۆ، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: یەکەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ لە 1ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەدەچێت و بۆ ماوەیی شەش ڕۆژ لە کاتژمێر 10ـی بەیانی تاوەکوو 6:00ـی ئێوارە بەردەوام دەبێت.

کۆڤان حوسێن گوتیشی: لە پێشانگەیەکە 11 وڵات و 65 دەزگای بڵاوکردنەوە بەشدار دەبن، هەروەها دەزگاکانی باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای کوردستانیش بەشدار دەبن.

ئاماژەی بەوە دا، لە دوای هەولێر و سلێمانی، زاخۆ دەبێتە سێیەم شوێن لە هەرێمی کوردستان پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی لێ بەڕێوەبچێت.

لە پێشانگایەکە دا، چەندین چالاکی هونەری و ئەدەبی بەڕێوەدەچن و ژمارەیەک پانێلیش لەخۆ دەگرێت.

یەکەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب لە زاخۆ لە هۆڵی پێشانگەی نێودەوڵەتیی لە نێو زانکۆی زاخۆ بەڕێوەدەچێت.