مەلا بەختیار: نەیاران بە هێرشکردنە سەر کۆرمۆر دەیانەوێت پێشکەوتنەکانی کوردستان بووەستێنن

پێش دوو کاتژمێر

سیاسەتمەدارێکی دیاری کوردستان لە پەیامێکدا هۆشداری دەدات لەوەی بەئامانجگرتنی کێڵگەی کۆرمۆر، جگە لەوەی پێشێلکردنی دەستوور و مافی هاووڵاتیانە، هەوڵێکیشە بۆ لێدان لە سەقامگیریی سیاسی و ئابووریی هەرێمی کوردستان، هاوکات ڕەخنە لەوە دەگرێت کە بەسزا نەگەیاندنی ئەنجامدەرانی هێرشەکانی پێشوو، هۆکاری دووبارەبوونەوەی ئەو دۆخەیە.

لە کاردانەوەیەکدا بەرامبەر بەو هێرشەی کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، مەلا بەختیار، سیاسەتمەداری کوردستان لە پەیامێکدا، جەختی کردەوە، ئەو کێڵگەیە بووەتە سەرچاوەی سەرەکیی وزە و ڕووناکی بۆ هەرێمی کوردستان و پارێزگا هاوسنوورەکانیش، بۆیە دووبارەبوونەوەی هێرشەکان بە دەستدرێژییەکی ئاشکرا بۆ سەر ژیانی خەڵک ئەژمار دەکرێت.

بە بڕوای ئەو سیاسەتمەدارە، دابینکردنی کارەبای 24 کاتژمێری وەک گەورەترین دەستکەوتی خزمەتگوزاریی دوای ڕاپەڕین سەیر دەکرێت، هەربۆیە نەیاران بە مەبەست دەیانەوێت لە ڕێگەی لێدان لەو پرۆژە ستراتیژییەوە، تۆڵە لە پێشکەوتن و خزمەتگوزارییەکان بکەنەوە و شادەماری ئابووری و ئاسوودەیی هاوڵاتیان بپچڕێنن.

لە بەشێکی دیکەی هەڵوێستەکەیدا، ئاماژە بەوە دراوە کە جێگەی سەرسوڕمانە دوای تێپەڕبوونی چەندین ساڵ بەسەر زنجیرەیەک لەم جۆرە هێرشانەدا، هێشتا بکەرانی ئەو تاوانانە دەستگیر نەکراون و ڕووبەڕووی دادگا نەکراونەتەوە، کە ئەمەش وەک هۆکارێکی سەرەکی دەبینرێت بۆ ئەوەی تاوانباران بێباکانە بەردەوام بن لە پەلامارەکانیان.