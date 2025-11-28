یۆنامی: نابێت دەستدرێژی بۆ سەر ژێرخانی مەدەنی قبوڵ بکرێت

پێش کاتژمێرێک

نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێراق، وێڕای سەرکۆنەکردنی توندی هێرشەکەی سەر کێڵگەی کۆرمۆر، ڕایدەگەیەنێت: ئەو کردەوەیە تەنها بەئامانجگرتنی ژێرخانی ئابووری نییە، بەڵکو لێدانە لە بنەماکانی سیستەمی فیدڕاڵی لە عێراق و جەخت لەوە دەکاتەوە، نابێت دەستدرێژی بۆ سەر ژێرخانی مەدەنی قبوڵ بکرێت.

یۆنامی لە ڕاگەیەندراوێکدا هەڵوێستی خۆی لەبارەی پەرەسەندنە ئەمنییەکان خستووەتە ڕوو و ئاماژەی بەوە داوە، ئەو هێرشە جگە لەوەی زیان بە بەرژەوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و تەواوی عێراق دەگەیەنێت، هاوکات هەڵگری پەیامێکی نەرێنی و مەترسیدارە کە ڕاستەوخۆ دژایەتیی چەمکی فیدڕاڵیزم دەکات لە وڵاتەکەدا.

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا، نەتەوە یەکگرتووەکان داوا لە دەسەڵاتە پەیوەندیدارەکان دەکات ڕێوشوێنی پێویست و گونجاو بگرنەبەر بۆ ئەوەی ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی ئەو جۆرە پێشێلکارییانە بکرێت، چونکە بە بڕوای ئەوان هێرشکردنە سەر ژێرخانی مەدەنی بە هیچ شێوەیەک پاساو هەڵناگرێت.

هاوکات یۆنامی پشتیوانی و دەستخۆشیی خۆی بۆ هەنگاوی پێکهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوەی هاوبەش لە نێوان حکوومەتی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەربڕیوە، بە ئامانجی ئاشکراکردنی ناسنامەی ئەنجامدەرانی هێرشەکە و ڕادەستکردنیان بە دادگا بۆ وەرگرتنی سزای یاسایی.