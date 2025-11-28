جەنگی وزە.. 151 هێرشی مووشەکی و درۆنی کراوەتە سەر هەرێم و بەرهەمهێنانی کارەبا 75% دابەزیوە

پێش دوو کاتژمێر

وردەکارییە نوێیەکان لەبارەی زیانەکانی کەرتی وزە دەریدەخەن کە لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ژێرخانی ئابووریی هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی 151 هێرشی ئاسمانی بووەتەوە، دواهەمین پەلاماریش بۆ سەر کێڵگەی کۆرمۆر بووەتە هۆی لەدەستدانی 3000 مێگاوات کارەبا و کەمبوونەوەی 10 کاتژمێر پێدانی کارەبا بە هاووڵاتیان.

بەگوێرەی ئامار و داتا تۆمارکراوەکان، کەرتی نەوت و غازی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2022 ـەوە تا ساڵی 2025 بە شێوەیەکی بەرنامە بۆ داڕێژراو کراوەتە ئامانج، تەنیا لە مانگی تەممووزی ئەمساڵدا ڕێژەی هێرشەکان بەرزبوونەوەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە و زیاتر لە 15 پەلاماری درۆنی و مووشەکی تۆمار کراون، خشتەی هێرشەکانی ئەو مانگە دەریدەخات، لە ڕێکەوتی 14ی تەممووز کێڵگەی خورمەڵە، لە 15ی تەممووز هەردوو کێڵگەی سەرسەنگ و خورمەڵە، لە 16ی تەممووزیشدا زنجیرەیەک هێرش کراوەتە سەر کێڵگەکانی پێشابوور، تاوکێ، شێخان و بای حەسەن.

لەلایەکی دیکەوە هێرشەکەی شەوی 26 لەسەر 27ی تشرینی دووەم بۆ سەر کێڵگەی غازی کۆرمۆر، کۆی گشتیی هێرشەکانی سەر ئەو کێڵگە ستراتیژییەی گەیاندە 11 هێرش، کاریگەریی ئەم پەلامارانە لەسەر بەرهەمهێنان کارەساتبار بووە، بەجۆرێک ئاستی بەرهەمهێنانی کارەبا لە 4000 مێگاواتەوە بۆ تەنها 1000 مێگاوات دابەزیوە، ئەمەش وایکردووە هەناردەی کارەبای هەرێم بۆ عێراق بە بڕی 1200 مێگاوات کەم بکات و هاووڵاتیانی هەرێمیش ڕۆژانە 10 کاتژمێر کارەبای نیشتمانییان کەمتر پێ بگات.

کێڵگەی کۆرمۆر کە بە بڕبڕەی پشتی وزەی هەرێم دادەنرێت، ڕووبەرەکەی 135 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە و خاوەنی یەدەگی 17 ترلیۆن پێ سێجا گازی سروشتییە، هەروەها بەرپرسە لە دابینکردنی 80%ی سووتەمەنی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا لە هەرێمی کوردستان.

کێڵگەی غازی کۆرمۆر دەکەوێتە شارۆچکەی قادر کەرەم لە قەزای چەمچەماڵ و لەلایەن کۆمپانیاکانی دانەگاز و کرێسێنت پترۆڵەوە بەڕێوە دەبرێت، ئەم کێڵگەیە گەورەترین سەرچاوەی دابینکردنی گازی سروشتییە بۆ وێستگەکانی کارەبای هەرێمی کوردستان و بەشێک لە کەرکووک و موسڵ.

لە دوای بڕیارەکانی دادگای فیدراڵی لەبارەی نەوتی هەرێم و وەستانی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی بۆرییەوە، فشارە ئەمنی و سەربازییەکان لەلایەن گرووپە چەکدارەکانەوە بۆ سەر ئەم کێڵگانە چڕتر بوونەتەوە، ئامانجی سەرەکیی ئەم هێرشانە وەک چاودێران باسی دەکەن، لێدانە لە ژێرخانی ئابووریی هەرێم و دروستکردنی قەیرانی وزە و ناڕەزایەتیی جەماوەری، هاوکات وەک کارتێکی فشار لە دانوستانە سیاسییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بەکاردەهێنرێت.