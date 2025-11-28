وەزیرانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق لە کێڵگەی کۆرمۆر کۆبوونەوە

پێش کاتژمێرێک

دوای هێرشە درۆنییەکەی سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، جموجۆڵێکی ئەمنی و سیاسیی باڵا لە نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێم دەستی پێ کردووە و ئەمڕۆ وەزیرانی ناوخۆی هەردوولا و سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانی لە شوێنی ڕووداوەکەوە دەستیان بە لێکۆڵینەوە کرد، هاوکات سەرۆکوەزیرانی عێراق فەرمانی کردووە بە پاڵپشتیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی ڕاوەدووی ئەنجامدەران بنرێت.

بەگوێرەی زانیارییەکان، ئەمڕۆ هەینی کۆبوونەوەی مەیدانیی ڕێبەر ئەحمەد،وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عەبدولئەمیر شەممەری، وەزیری ناوخۆی عێراق و لەناو کێڵگەی کۆرمۆر، بە ئامادەبوونی حەمید شەتڕی سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی عێراق دەستی پێ کردووە، ئامانجی سەرەکیی ئەم سەردانە مەیدانییە و کۆبوونەوەیە، لێکۆڵینەوەیە لە هێرشەکەی سەر کێلگەی غازی کۆرمۆر و دەستنیشانکردنی هێرشکارانە.

ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە ڕۆژی پێنجشەممە 27ی تشرینی دووەمی 2025، محەممەد شیاع سودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، وێڕای سەرکۆنەکردنی توندی هێرشەکە، ڕایگەیاند: ئەو پەلامارە بە دەستدرێژی بۆ سەر تەواوی عێراق ئەژمار دەکرێت،لەو پەیوەندییەدا هەردوولا لەسەر پێکهێنانی لیژنەیەکی هاوبەشی خێرا ڕێککەوتن بۆ دۆزینەوە و سزادانی تاوانباران.

لەلایەکی دیکەوە، پێشتر سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئاشکرای کردبوو، سودانی سەرۆکایەتیی کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی ئەمنی کردووە بە بەشداریی وەزیرانی بەرگریی و ناوخۆ و سەرۆکی دەزگا ئەمنییەکان، لە کۆبوونەوەکەدا بڕیاریدا لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی باڵا بە سەرۆکایەتیی وەزیری ناوخۆی عێراق و ئەندامێتیی وەزیری ناوخۆی هەرێم و سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانی پێکبهێنرێت، خاڵی سەرەکی بڕیارەکە ئەوەیە، ئەم لیژنەیە بە پاڵپشتیی تەکنیکیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی و فەرماندەییی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان کارەکانی ئەنجام دەدات.

گوتەبێژەکەی فەرماندەی گشتی ئاماژەی بەوەش داوە، لە کاتێکدا عێراق هەنگاو بەرەو سەقامگیری و گێڕانەوەی ڕۆڵی هەرێمی دەنێت، گرووپە تیرۆریستییەکان دەخوازن لە ڕێگەی بەئامانجگرتنی ژێرخانی وزەوە ئەو دۆخە تێک بدەن.

کێڵگەی غزی کۆرمۆر دەکەوێتە شارۆچکەی قادر کەرەم لە قەزای چەمچەماڵ و یەکێکە لە گرنگترین دامەزراوەکانی وزە لە هەرێمی کوردستان و عێراق، ئەم کێڵگەیە سەرچاوەی سەرەکیی دابینکردنی غازی سروشتییە بۆ وێستگەکانی کارەبا و ڕۆژانە نزیکەی 500 ملیۆن پێ سێجا گاز بەرهەم دەهێنێت.