ئومێد خۆشناو: خەڵکی جزیرەی بۆتان بە هاتنی جەنابی سەرۆک زۆر دڵخۆشن و وەک جەژنی دەبینن

پێش دوو کاتژمێر

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ شاری جزیرەی بۆتان لە باکووری کوردستان، لە لێدوانێکی بۆ کوردستان24 باسی لە گرنگی سەردانەکەی سەرۆک بارزانی و پێشوازیی گەرمی خەڵکی شارەکە کرد.

ئومێد خۆشناو گوتی: "خەڵکی ئێرە زۆر دڵخۆشن بە هاتنی سەرۆک بارزانی، ئەو کەسانەی قسەیان لەگەڵ دەکەین هەموویان پێمان دەڵێن ئەمڕۆ لای ئێمە وەکوو جەژن وایە.

سەبارەت بە بەشداریکردنیان لە کۆنگرەی تایبەت بە (مەلای جزیری) و گوتارەکەی سەرۆک بارزانی، ئومێد خۆشناو ئاماژەی دا، سەرۆک بارزانی لە گوتارەکەیدا زۆر بە قووڵی چووە نێو بابەتەکان و باسێکی تێروتەسەلی لەسەر دەربڕین و تێکست و نووسینەکانی مەلای جزیری پێشکەش کرد، کە ئەمەش جێگەی دڵخۆشی هەموو لایەک بوو.

پارێزگاری هەولێر ڕایگەیاند، لە سەردانەکەیاندا شوێنەوارە کولتووری و مێژووییەکانی جزیرە، لە وانە مزگەوتی سوور و چەند شوێنێکی دیار بەسەر کردەوە و ئاماژەی بەوەشدا شەقامەکان پڕن لە خەڵک و پێشوازییەکی گەرم لە شاندەکە دەکەن.

پارێزگاری هەولێر جەختی کردەوە، هەستێکی کوردانەی زۆر بەرز و جوان لەنێو خەڵکی جزیرەدا دەبینرێت و ئەوەش وای کردووە ئەوانیش زیاتر هەست بەو گیانە نەتەوەییە بکەن و دڵخۆشن کە لە خزمەتی خەڵکی ئەو ناوچەیەدان.