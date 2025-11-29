چارەنووسی جەنگی ڕووسیا و ئۆکرانیا لە ئەمەریکا و فەرەنسا تاوتوێ دەکرێت

پێش 42 خولەک

دوو شاندی باڵای ئۆکرانیا بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەبارەی چارەنووسی وڵاتەکەیان و کۆتاییهێنان بە جەنگەکەیان لەگەڵ ڕووسیا سەردانی ئەمەریکا و فەرەنسا دەکەن.

شەممە 29ی تشرینی دووەمی 2025، ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز لە زاری بەرپرسێکی ئەمەریکی بڵاوی کردووەتەوە، هەر یەکە لە مارکۆ ڕوبیۆ، وەزیری دەرەوە، ستیڤ ویتکۆف و جارید کوشنەر نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمەریکا سبەی یەکشەممە لە فلۆریدا لەگەڵ شاندێکی ئۆکرانیا کۆدەبنەوە.

ئاماژەشی داوە، لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پلانی ئەمەریکا بۆ ئاشتی لە ئۆکرانیا دەکەن، بە تایبەت کە هەندێک خاڵی نێو پلانەکە هەیە دەبێت لەگەڵ خودی ترەمپ یەکلایی بکرێتەوە.

هەروەها ڤۆلۆدیمێر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا دووپاتی کردەوە، ڕۆستەم عەمەرۆڤ، سکرتێری ئاسایشی نیشتمانی و ئەنجوومەنی بەرگریی وڵاتەکە، سەرۆکایەتیی شاندەکە بۆ ئەمەریکا دەکات و بۆ ئەو وڵاتەش بەڕێکەوتوون.

هاوکات سەرۆکایەتیی فەرەنسا لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، ڕۆژی دووشەممە 1ی کانوونی یەکەمی 2025، ئیمانوێل ماکرۆن سەرۆکی وڵاتەکە پێشوازی لە زێلێنسکی دەکات و لەبارەی پرۆسەی ئاشتی لە ئۆکرانیا گفتوگۆ دەکەن.

سێشەممە 25ی تشرینی دووەمی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ( تروس) نووسیبووی: لە ماوەی هەفتەی ڕابردوودا، تیمەکەم سەبارەت بە کۆتاییهێنان بە جەنگی نێوان ڕووسیا و ئۆکرانیا بەرەوپێشچوونی یەکجار گەورەی بەدەستهێناوە.

سەرۆکی ئەمەریکا ئاماژەشی دابوو، بە هیوای یەکلاکردنەوە و بە کۆتا گەیاندنی ئەم پلانەی ئاشتییە، ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتم ڕاسپاردووە لە مۆسکۆ لەگەڵ ڤلادیمیر پوتن، سەرۆکی ئەو وڵاتە کۆببێتەوە و لە هەمان کاتدا، "دان دریسکۆڵ"، سکرتێری سوپا لەگەڵ ئۆکرانییەکان کۆدەبێتەوە و ئێمەش لە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکان ئاگادار دەکرێینەوە.

هەر هەمان ڕۆژ، بەرپرسێکی ئەمەریکی بە کەناڵی (فۆکس نیووز)ی ڕاگەیاندبوو، ئۆکرانیا بە ڕێککەوتنێکی ئاشتی ڕازی بووە، کە کۆتایی بە جەنگی ڕووسیا دەهێنێت. ئەو بەرپرسە ئاماژەی بەوەش کردبوو، هێشتا هەندێک وردەکاریی بچووکی ڕێککەوتنەکە ماون یەکلا بکرێنەوە.

هەروەها جێف تۆلبێرت، گوتەبێژی سکرتێری سوپای ئەمەریکا "دان دریسکۆڵ"، بە فۆکس نیووزی ڕاگەیاندبوو، تیمەکەی ڕۆژانی دووشەممە و سێشەممە لە ئەبووزەبی لەگەڵ بەرپرسانی ڕووسیا کۆبوونەتەوە بۆ تاوتوێکردنی چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی ئاشتی بۆ ئۆکرانیا.

ڕۆژی یەکشەممە 23ی تشرینی دووەمی 2025، هەر دوو شاندی ئەمەریکا و ئۆکرانیا لە جنێڤ لە بارەی پلانەکە کۆبوونەوە و هەر دوو وڵات کۆبوونەوەکەیان بە زۆر ئەرێنی و بەرهەمدار باس کرد.

ڕوبیۆ ڕایگەیاندبوو، کۆبوونەوەکە بەرهەمدارترین و گرنگترین کۆبوونەوە بووە لە سەرەتای دەستپێکردنی ئەم پرۆسەیەوە. ئاماژەی بەوە دابوو، خاڵ بە خاڵ بەسەر ڕەشنووسەکەدا ڕۆیشتوون و تیمەکانیان چەند گۆڕانکاری دەکەن بۆ ئەوەی بۆچوونەکان زیاتر لێک نزیک بکەنەوە.

لەلای خۆیەوە، ئەندری یێرماک، سەرۆکی شاندی ئۆکرانیا دووپاتی کردبووە هەنگاوی باشیان بەرەو ئاشتییەکی دادپەروەرانە و بەردەوام ناوە، کە گەلی ئۆکرانیا شایستەیەتی.