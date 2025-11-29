راگەیەنراوی وەزارەتی ناوخۆ لە بارەی ئاژاوەگێڕییەکانی سەر ڕێگەی گوێڕ-هەولێر
سیاسی

نوێنەری زەردەشتییەکان لە عێراق سوپاسی سەرۆک بارزانی دەکات

حەیدەر عسفور، نوێنەری زەردەشتییەکان لە عێراق
عێراق سەرۆک بارزانی زەردەشتییەکان عێراق پێکهاتەکان

نوێنەری زەردەشتییەکان لە عێراق دەڵێت: سوپاس و پێزانینمان بۆ سەرۆك بارزانی هەیە بۆ ئەو هەڵوێستانەی کە پشتیوانی لە فرەپێکهاتەیی و ئازادی پێکهاتەکان کردووە.

حەیدەر عسفور، نوێنەری زەردەشتییەکان لە عێراق، لە کۆبوونەوەیەکی نەتەوە یەکگرتووەکان لە جنێڤ ڕایگەیاند: سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەین بۆ هەوڵەکانیان لە پشتیوانیکردن لە پێکهاتەکان و هەنگاوەکان بۆ پتەوکردنی سەقامگیری و پێکەوەژیان.

دەشڵێت: سوپاسێکی تایبەتمان بۆ سەرۆك مەسعود بارزانی هەیە و پێزانینمان بۆ هەڵوێستەکانی هەیە کە پشتیوانی لە فرەپێکهاتە، ئازادییەکان و مسۆگەرکردنی شکۆمەندی هەموو پێکهاتەکان کردووە.

سەرۆک مەسعود بارزانی هەمیشە بە پارێزەری سەرسەختی مافی پێکهاتەکان (تورکمان، کلدان، سریان، ئاشووری، ئەرمەن و ئێزیدی) ناسراوە و باوەڕێکی قووڵی بە "پێکەوەژیان" هەیە.

هەروەها لە کاتی نووسینەوەی دەستووری عێراقیش، سەرۆک بارزانی پێداگری کرد لەسەر چەسپاندنی مافی نەتەوە و ئایینە جیاوازەکان. تەنانەت لە سەردەمی شۆڕشیشدا، هەمیشە جەختی لەوە کردووەتەوە کە کوردستان هی هەمووانە بەبێ جیاوازی ئایینی و نەتەوەیی.

لە کاتی هێرشەکانی تیرۆریستانی داعش، بە تایبەت بۆ سەر ناوچەکانی کریستیانەکان و خوشک و برا ئێزیدییەکان، سەرۆک بارزانی دەرگای کوردستانی بە ڕوویان کردەوە و فەرمانی کرد کە دەبێت بەوپەڕی ڕێزەوە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت.

لای سەرۆک بارزانی پاراستنی مافی پێکهاتەکان تاکتیکێکی سیاسی نییە، بەڵکوو پرەنسیپێکی نەگۆڕە و پێی وایە جوانیی کوردستان لەو فرەیی و پێکەوەژیانەدایە.

 
 
