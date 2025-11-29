سەرۆک بارزانی سەردانی چەند شوێنێک لە جزیری بۆتان دەکات

پێش کاتژمێرێک

ڕۆژی شەممە 29ی تشرینی دووەمی 2025 لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ جزیری بۆتان، سەرۆک مەسعود بارزانی سەردانی چەند شوێنێکی ناوشاری جزیری بۆتانی کرد.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، سەرۆک بارزانی لە سەردانەکەیدا سەردانی مەزاری پیرۆزی حەزرەتی نوح(علیە السلام)ـی کرد.

هەروەها سەرۆک بارزانی سەردانی هەریەکە لە مەزاری مەلای جزیری و مەزارگەی مەم و زین و گۆڕی شەڕەفەدین ئەڵچی سیاسەتمەداری ناسراوی کوردستانی تورکیا و مەدرسەی سوور لە جزیری بۆتان کرد.

ئەمڕۆ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی گەیشتە پارێزگای شرنەخ و لەلایەن مونیر کارال ئۆغلو، جێگری وەزیری ناوخۆی تورکیا و بیرۆل ئکیجێ، پارێزگاری شرنەخ و محەممەد یارکا بەرپرسی شارەوانییەکانی شرنەخ بە گەرمی پێشوازی لێ کرا.

سەرۆک بارزانی لەوێ، بەشداری لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی مەلای جزیری لە پارێزگای شرناخ کرد، کە بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆری زانا و توێژەر و ئاکادیمی و بەرپرسی سیاسی و ئیداری بەڕێوەچوو.