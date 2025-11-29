ئیدارەی ترەمپ بەشێکی نوێ لە ماڵپەڕی کۆشکی سپی بۆ ئاشکراکردنی هەواڵی ساختە دەکاتەوە
ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا بەشێکی نوێی لەسەر ماڵپەڕی فەرمیی کۆشکی سپی کردەوە کە تایبەت کراوە بە ڕاستکردنەوە و بەئامانجگرتنی ئەو بابەتانەی ئیدارەکە بە "هەواڵی ساختە" ناویان دەبات.
کارۆلاین لیڤت، سکرتێری ڕۆژنامەوانیی کۆشکی سپی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی دا، کۆشکی سپی لە سەردەمی ترەمپدا، بە شێوەیەک لێپرسینەوە لە هەواڵی ساختە دەکات کە پێشتر وێنەی نەبووە.
ئەم بەشە نوێیە لەژێر ناوی "لایەنگیریی میدیایی" (Media Bias) کار دەکات و هەفتانە پرۆفایلی سێ لە گەورەترین "سەرپێچیکارانی میدیایی" هەفتەکە بڵاو دەکاتەوە. تا ڕۆژی هەینی، 28ی تشرینی دووەمی 2025، ماڵپەڕەکە هەریەک لە ڕۆژنامەی (بۆستن گڵۆب)، تۆڕی CBS News و ڕۆژنامەی (ئیندیپێندنت)ی خستووەتە نێو لیستەکەوە.
لەم بەشەی ماڵپەڕەکەدا، ناوی ئەو پەیامنێرانە دەهێنرێت کە کۆشکی سپی نیگەران کردووە، لەگەڵ دیاریکردنی جۆری "سەرپێچییەکە" و خستنەڕووی "ڕاستییەکان" و خاڵە گرنگەکان وەک وەڵامێک بۆ هەواڵەکانیان لە دیدی ئیدارەی ترەمپەوە.
بەگوێرەی ڕاپرسییەکی Gallup لە مانگی ڕابردوودا، تەنیا 28%ـی ئەمەریکییەکان متمانەیەکی زۆر یان مامناوەندیان بە ڕۆژنامە و تەلەڤزیۆنەکان هەیە بۆ گواستنەوەی هەواڵ بە وردی و دادپەروەرانە. هەروەها ڕاپرسییەکی Rasmussen لە مانگی ئایاردا دەری خستووە کە 49%ـی خەڵک پێیان وایە لایەنگریی میدیایی بەرەو خراپتر دەچێت.
هەروەها کۆمارییەکان ئاماژە بە داتاکانی "ناوەندی توێژینەوەی میدیایی" دەکەن کە دەری دەخات لە چوار مانگی یەکەمی دەسەڵاتی ترەمپدا، تەنیا 8%ی ڕووماڵەکان ئەرێنی بوون و 92%ـیان نەرێنی بوون بە پشت بەستن بە هەواڵەکانی ABC, NBC, و CBS.
ڕەخنەگران هۆشداری دەدەن کە ئەم شێوازەی ترەمپ ڕۆحی ئازادیی ڕۆژنامەوانی و سەربەخۆیی میدیا لەکەدار دەکات. ئەم نیگەرانییانە دوای ئەوە زیاد بوون کە جیمی کیمێل، پێشکەشکار، لە کەناڵی ABC بەهۆی لێدوانەکانی لەسەر مردنی چالاکوانی کۆماری چارلی کێرک بۆ ماوەیەک سڕ کرا. ڕەخنەگران دەڵێن برێندان کار، سەرۆکی کۆمیسیۆنی پەیوەندییە فیدراڵییەکانی ئیدارەی ترەمپ، فشاری کردووە بۆ سزادانی کیمێل، کە ئەمەش بە دەستوەردانی حکوومەت لە میدیا و پێشێلکردنی ئازادیی قسەکردن لێک دەدرێتەوە.