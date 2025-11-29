وەزارەتی تەندروستیی غەززە: ژمارەی قوربانییان 70 هەزار کەسی تێپەڕاند
وەزارەتی تەندروستی لە کەرتی غەززە ڕایگەیاند سەرەڕای ڕاگەیەندنی ئاگربەست لە کەرتی غەززە، بەڵام کۆی گشتیی ژمارەی قوربانیان بەهۆی شەڕی حەماس و ئیسرائیل لەو کەرتە گەیشتە زیاتر لە 70 هەزار کەس.
شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، وەزارەتی تەندروستیی لە کەرتی غەززە ڕایگەیاند، لەو کاتەوەی شەڕی نێوان ئیسرائیل و حەماس کە زیاتر لە دوو ساڵە دەستی پێکردووە، ژمارەی قوربانیانی شەڕەکە گەیشتە 70 هەزار و 100 کەس.
ئەم ئامارە نوێیە لە کاتێکدایە کە ئاگربەستی غەززە بە نێوەندگیریی ئەمەریکا تا ڕادەیەک بەردەوامە، هەرچەندە حەماس و ئیسرائیل یەکتری بە پێشێلکردنی مەرجەکانی ڕێککەوتنەکە تۆمەتبار دەکەن.
وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، لەوەتەی ئاگربەستەکە لە 10ی تشرینی یەکەمەوە چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە، 354 فەڵەستینی بە تەقەی هێزەکانی ئیسرائیل کوژراون.
بەگوێرەی زانیارییەکانی وەزارەتەکە، لە 48 کاتژمێری ڕابردوودا دوو تەرم گەیشتوونەتە نەخۆشخانەکانی کەرتی غەززە، کە یەکێکیان لەژێر داروپەردوو دەرهێنراوەتەوە. هەروەها ڕوونی کردەوە کە هۆکاری بەرزبوونەوەی کتوپڕی ژمارەکە بەراورد بە ئاماری پێشوو، دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی داتای تایبەت بە 299 تەرم لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە وردبینی کراوە و پەسەند کراون.
هەروەها لە سەرەتای دەستپێکردنی دوایین ئاگربەستەوە، 20 بارمتەی زیندوو و تەرمی 28 کەس لەلای چەکدارانی حەماس مابووەوە. لەو کاتەوە حەماس سەرجەم بارمتە زیندووەکانی ئازاد کردووە و تەرمی 26 کەسیشی گەڕاندووەتەوە.لە بەرانبەردا، ئیسرائیل نزیکەی 2,000 زیندانی فەڵەستینی ئازاد کردووە و تەرمی سەدان فەڵەستینی گەڕاندووەتەوە.
ئەمەش لە کاتێکدایە، بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەممە، 9ی تشرینی یەکەمی 2025، ئیسرائیل و حەماس واژۆیان لەسەر سەرجەم بەند و خاڵەکانی قۆناغی یەکەمی ڕێککەوتنی غەززە کرد، کە بریتین لە ڕاگرتنی شەڕ و ئازادکردنی بارمتە ئیسرائیلییەکان و زیندانییە فەڵەستینییەکان و گەیاندنی هاوکارییەکان بۆ غەززە.
هەروەها ڕۆژی دووشەممە، 13ی تشرینی یەکەمی 2025، لووتکەی شرم شێخ لە میسر بە ئامادەبوونی زیاتر لە 20 سەرکردەی وڵاتان بۆ ئاشتیی غەززە بەڕێوە چوو و هەر یەک لە ئەمەریکا، میسر، قەتەر و تورکیا ئاگربەستی غەززەیان واژۆ و کرد و دڵنیاییان لە جێبەجێکردنی ئاگربەستەکە دا.