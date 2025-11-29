مەتران و سەرۆک ئەساقفەکان: هێرشکردنە سەر کۆرمۆر دەستدرێژییە بۆ سەر ژیانی خەڵک

پێش دوو کاتژمێر

لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا، ژمارەیەک لە دیارترین مەتران و سەرۆک ئەساقفەکانی کەنیسەکانی هەولێر، موسڵ و کەرکووک، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشانە دەکەن کە کرایە سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر و ڕایدەگەیەنن، ئەم کارە تەنیا زیانگەیاندن نییە بە ژێرخان، بەڵکو هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە بۆ سەر ژیان و کەرامەتی هاووڵاتییان.

لە بەشێکی بەیاننامەکەدا کە واژۆی هەریەک لە مەتران بەشار مەتی وەردە، سەرۆکی ئەساقیفەی ئیبارشیەی هەولێر بۆ کلدان، مەتران نیقۆدیمۆس داود مەتی شەرەف، سەرۆکی تایفەی سریانی ئەرسەدۆکس لە موسڵ، کەرکووک و هەرێم و مەتران نەسنائیل نزار سەمعان، سەرۆکی ئەساقیفەی ئیبارشیەی حەدیابی سریانی کاسۆلیکـی لەسەرە، هاتووە: پچڕانی فراوانی تەزووی کارەبا بەهۆی ئەو هێرشەوە لەم وەرزە ساردەدا، کاریگەریی نەرێنیی گەورەی لەسەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵک دروستکردووە.

سەرکردە ئاینییەکان نیگەرانیی خۆیان نیشان داوە بەرانبەر پەکخستنی پڕۆسەی خوێندن و دروستبوونی ئاستەنگ بۆ نەخۆشخانەکان و دامەزراوە خزمەتگوزارییەکان، کە بارگرانیی گەورەی بۆ خێزانەکان دروستکردووە، بەتایبەت بۆ نەخۆش، بەساڵاچووان و ئەو قوتابییانەی لە بەروبوومی تاقیکردنەوەکاندان.

لە ڕاگەیەندراوەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە، بەئامانجگرتنی ژێرخانی وزە، دەستدرێژییە بۆ سەر سەقامگیریی ئابووری و کۆمەڵایەتیی هەرێمی کوردستان و عێراق و دژایەتیکردنی ڕاستەوخۆی خۆشگوزەرانیی خەڵکە، هاوکات وێڕای دەربڕینی هاوخەمی بۆ زیانلێکەوتووان، مەترانەکان ستایشی خێرایی و لێهاتوویی تیمەکانی بەرگریی شارستانی و تیمە تەکنیکییەکانیان کرد لە کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە و هەوڵەکانیان بۆ گەڕاندنەوەی بەرهەمهێنانی غاز.

لە کۆتایی پەیامەکەدا، داوا لە هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ کراوە کە هەنگاوی جددی بنێن بۆ پاراستنی دامەزراوە هەستیارەکان و بەدواداچوونی ورد بۆ ئاشکراکردنی ئەنجامدەرانی ئەو تاوانە بکەن. مەترانەکان داوا دەکەن ڕێز لە ژیانی هاووڵاتییان بگیرێت و وڵات نەکرێتە گۆڕەپانی ململانێ، بەڵکو زمانی گفتوگۆ و ئاشتی جێگەی توندوتیژی بگرێتەوە.