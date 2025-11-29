شڤان پەروەر: سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا پێویستی بە سەرۆک بارزانی هەیە

پێش کاتژمێرێک

شڤان پەروەر ڕایگەیاند، بۆ سەرکەوتنی پرۆسەی ئاشتی وا پێویست دەکات سەرۆک بارزانی ڕۆڵی هەبێت، دەشڵێت: کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان سەرۆک بارزانییان خۆش دەوێت و بووەتە سیمبولی ئاشتی و نەتەوەیی.

هونەرمەند شڤان پەروەر لەبارەی بەشداریی سەرۆک بارزانی لە سیمپۆزیەمی مەلای جزیری بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، سەرۆک بارزانی کەسێکی ئاشتیخواز و دڵسۆزە، سیمبولی ئاشتی و ئازادییە لە هەر چوار پارچەی کوردستان؛ دەشڵێت: سەرۆک بارزانی بووەتە سیمبولی نەتەوەیی، بە شێوەیەک لە سەرەوەی بیروڕای سیاسییە.

جەختیشی لەوە کردەوە، سەرۆک بارزانی چەندین جار ڕایگەیاندووە، تاوەکوو لە ژیاندا بێت ڕێگە نادات شەڕی براکوژی ڕوو بداتەوە و دەبێت لە نێو کورد ئاشتی هەبێت.

شڤان پەروەر ئاماژەی بەوەشدا، بۆ ئەوەی پرۆسەی ئاشتیی سەرکەوتوو بێت، دەبێت سەرۆک بارزانی بەشدار و ڕۆڵێکی کارای لە پرۆسەکە هەبێت؛ دووپاتیشی دەکاتەوە لە هەر پرۆسەیەکی پەیوەست بە کورد لە هەر شوێنێک بێت، دەبێت بە بەشداریی سەرۆک بارزانی بێت، ئەگەر دەیانەوێت پرۆسەکە سەرکەوتوو بێت.

لەبارەی ئەو پێشوازییە گەرمەی لە سەرۆک بارزانی کرا گوتی: هەموو گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان سەرۆک بارزانییان خۆش دەوێت و ڕێز لە خەباتی چەندین ساڵەی دەگرن، هاوکات ئەگەر سەردانی هەر شوێنێک بکات بە هەمان گەرموگوڕی پێشوازی لێ دەکرێت.

شڤان پەروەر دەشڵێت: سەرۆک بارزانی زۆر بە باشی شارەزای هەموو ئەدەب و مێژووی کوردە، مەلای جزیری و ئەحمەدی خانێ و نووسەر و شاعیرەکانی دیکەی زۆر خۆش دەوێت و ڕێزیان دەگرێت، هاوکات سەردانەکەی بۆ شاری جزیرە و یادکردنەوەی مەلای جزیرە شانازییەکی گەورەیە بۆ کورد.

ڕۆژی شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی بە مەبەستی بەشداریکردن لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی مەلای جزیری کە بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە زانایان، توێژەران، ئەکادیمیستان و بەرپرسانی سیاسی و ئیداری بەڕێوەچوو، گەیشتە پارێزگای شرناخ و شاری جزیرەی بۆتان.

لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ جزیری بۆتان، سەرۆک بارزانی سەردانی چەند شوێنێکی ناوشاری جزیری بۆتانی کرد، لەوانە مەزاری پیرۆزی حەزرەتی نوح(علیە السلام)، مەلای جزیری، مەم و زین و گۆڕی شەڕەفەدین ئەڵچی سیاسەتمەداری ناسراوی کوردستانی تورکیا و مەدرسەی سوور لە جزیری بۆتان کرد.