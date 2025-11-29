ترەمپ ئاسمانی ڤەنزوێلای داخست

پێش 37 خولەک

لە هەنگاوێکی کتوپڕدا کە وەک ئامادەکاری بۆ دەستتێوەردانی سەربازی لێک دەدرێتەوە، سەرۆکی ئەمەریکا بە فەرمی داخستنی تەواوەتی ئاسمانیی ڤەنزوێلای ڕاگەیاند.

شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (تروس) ڕاستەوخۆ پەیامێکی ئاراستەی هێڵە ئاسمانییەکان و تەنانەت گرووپە تاوانکارییەکانیش کردووە و نووسیویەتی: بۆ هەموو هێڵە ئاسمانییەکان، فڕۆکەوانەکان، بازرگانانی ماددە هۆشبەرەکان و بازرگانانی مرۆڤ؛ ئاگاداربن کە ئاسمانی سەرەوە و دەوروبەری ڤەنزوێلا بە تەواوی داخراوە.

ئەم بڕیارەی ئەمەریکا لە کاتێکدایە کە سەرچاوەکان باس لە نزیکبوونەوەی هێرشێکی سەربازیی بەرفراوانی سوپای ئەمەریکا بۆ سەر ڤەنزوێلا دەکەن و چاودێران پێیان وایە داخستنی ئاسمان هەنگاوی یەکەمە بۆ دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە و پەکخستنی جووڵەی دەرەکی ئەو وڵاتە.

دوێنێ هەینی ڕۆژنامەی (نیویۆرک تایمز) بە پشتبەستن بە چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار ئاشکرای کردبوو، هەفتەی ڕابردوو دۆناڵد ترەمپ، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ نیکۆلاس مادورۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا ئەنجامداوە.