مەسرور بارزانی: ناحەزان چاویان بە پێشکەوتنەکانی کوردستان هەڵنایەت و دەیانەوێت تاریکی بگەڕێننەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا وێڕای سوپاسکردنی خۆڕاگریی هاووڵاتییان بەرانبەر کەمبوونەوەی کاتژمێرەکانی کارەبا، مژدەی دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنانی گاز و گەڕانەوەی کارەبای لە چەند کاتژمێری داهاتوودا ڕاگەیاند و جەختی کردەوە کە نابێت ئەو هێرشانە ببنە ڕووداوی ئاسایی و ئەنجامدەرانیشی دەبێت بەسزا بگەیەندرێن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە داوە کە دوای تەواوکردنی ئامادەکارییە تەکنیکییەکان و گەیشتن بە ڕێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیای داناگاز، پرۆسەی بەرهەمهێنان دەستی پێ کردووەتەوە و بارودۆخی کارەبا ئاسایی دەبێتەوە. سەرۆکی حکوومەت ستایشی ئیرادەی بەڕێوەبەرایەتی و کارمەندانی کۆمپانیاکەی کرد کە سەرەڕای ئەوەی ئەمە یازدەمین هێرشە دەکرێتە سەریان، بەڵام سوورن لەسەر مانەوە و بەردەوامی لە کارەکانیان.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا، سەرۆکی حکوومەت ڕوونی کردووەتەوە کە لەگەڵ محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی بکەرانی ئەو هێرشە تیرۆریستییە، سەر بە هەر گرووپ و لایەنێک بن و لە هەرشوێنێک بن، دەبێت ڕووبەڕووی یاسا بکرێنەوە. مەسرور بارزانی هۆشداریشی دا لەوەی کە عێراق ناتوانێت وەبەرهێنانی بیانی بۆ خۆی ڕابکێشێت ئەگەر گرووپە چەکدارە لەیاسادەرچووەکان بەبێ سزادان بەردەوام بن لە بەئامانجگرتنی ژێرخانی ئابووریی وڵات.

سەرۆکی حکوومەت ئەوەشی خستووەتە ڕوو کە ناحەزان چاویان بە پێشکەوتنەکانی کوردستان هەڵنایەت و دەیانەوێت تاریکی بگەڕێننەوە، بەڵام دڵنیایی دا کە حکوومەت لەگەڵ هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان کار دەکات بۆ پاراستنی خەڵک و ژێرخانی ئابووری و ئەو هێرشانەش ناتوانن کاروانی ئاوەدانی ڕابگرن.

لە کۆتاییدا مەسرور بارزانی وێڕای دەستخۆشی لە تیمە تەکنیکییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کارەبا و هێزە ئەمنییەکان، داوای لە خەڵکی کوردستان کرد، وەک هەمیشە پشتیوانی حکوومەتەکەیان بن بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارییەکان.