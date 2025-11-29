پۆلیسی ئەمەریکا: لە ڕووداوێکی تەقەکردندا 14کەس کوژران و برینداربوون

پێش دوو کاتژمێر

پۆلیسی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ڕایگەیاند، شەوی شەممە لە ئەنجامی ڕووداوێکی تەقەکردندا لە ویلایەتی کالیفۆرنیا، چوار کەس کوژران و 10ـی دیکەش بریندار بوون.

پۆلیسی ئەمەریکا لە ڕاگەیەندراوێکدا لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاویکردەوە: "بەگشتیی نزیکەی 14کەس بەر گولـلە کەوتوون، لەو ژمارەیەش گیانلەدەستدانی چوار کەسیان پشتڕاست کراوەتەوە."

نووسینگەکە ئاماژەی بەوەش داوە لێکۆڵینەوەکان دەستیان پێکردووە، بەڵام لەم قۆناغەدا زانیارییەکان لەبارەی وردەکاریی ڕووداوەکە سنووردارن.