بەهای تومەنی ئێرانی هاڕەی کرد
یەکشەممە، 30ـی تشرینی دووەم ، پێگەی فەرمیی بازاڕی دراوی ئێران، بڵاوی کردەوە، بەهای دۆلاری ئەمەریکی بۆ جاری سێیەم لە ماوەی هەفتەیەکدا بەرز بووەوە و ئەمڕۆ 100 دۆلاری ئەمەریکی بەرانبەر بە یەک ملیۆن و 671 هەزار تومەنی ئێرانی لە بازاڕەکاندا مامەڵەی پێوە کراوە.
بە گوێرەی ئەو پێگەیە، ئەمڕۆ بەهای 100 یۆرۆ گەیشتووەتە 13 ملیۆن و 538 هەزار تومەنی ئێرانی و هەزار دیناری عێراقیش بە 89 هەزار تومەنی ئێرانی مامەڵەی پێوە کراوە.
بە گشتی، ئەمڕۆ بەهای دراوە بیانییەکان لە بازاڕەکانی تاراندا لە نیوان %0.73 و %0.96 بەرز بووەتەوە. ئەم بەرزبوونەوەیە تەنیا دراوە گرانە جیهانییەکانی نەگرتووەتەوە، بەڵکو بەهای لیرەی سووریش بەرانبەر بە تومەنی ئێرانی بە شێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەتەوە، بە جۆرێک 100 لیرەی سووری بە هەزار و 100 تومەنی ئێرانی فرۆشراوە.
دابەزینی بەهای تومەن و بەرزبوونەوەی لە ڕادەبەدەری نرخەکان، لە کاتێکدایە کۆمیسیۆنی ئابووریی پەرلەمانی ئێران، هێلی هەژاریی لە تاران بە 30 ملیۆن تومەن دیاری کردووە و ڕایگەیاندووە، نزیکەی 30 ملیۆن کەس لە ئێراندا لەژێر هێڵی هەژاریدان.