هەژماری من: سبەی ئەو شوێنانە مووچە وەردەگرن

هەژماری من لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە، بۆ مووچەی مانگی نۆ، زیاتر لە 600,000 مووچەخۆر لە هەژماری من دەتوانن مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارەوە وەربگرن.

دوێنێ شەممە، 29ـی تشرینی دووەمی 2025، بڕی 941 ملیار و 874 ملیۆن دینار خرایە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، وەک شایستەی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ی فەرمانبەر و مووچەخۆران.

هەمان ڕۆژ وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لیستی دابەشکردنی مووچەی مانگی ئەیلوول (9)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی بڵاو کردەوە.

بە گوێرەی لیستەکە، دابەشکردنی مووچە یەکشەممە 30ـی تشرینی دووەمی 2025، دەست پێدەکات، هەروەها ڕۆژی سێشەممە 2ـی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ کۆتایی بە دابەشکردنەکە دێت.

پرۆژەی هەژماری من بڵاوی کردەوە، سبەی دوو شەممە، 1ـی کانوونی یەکەمی 2025، مووچەخۆرانی تۆمارکراو لە هەژماری من سەر بەم فەرمانگە و یەکە ژمێریاریانەی سەر بەم وەزارەت و فەرمانگانەی خوارەوە دەتوانن مووچەکانیان لە ڕێی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە وەربگرن:



بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرت / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی نشینگە / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کارەبا / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی / دهۆک

پارێزگای دهۆک – کارگێڕی خۆجێیەتی

پارێزگای دهۆک – کارگێڕیا گشتی

ئەنجومەنی پارێزگای دهۆک

فەرمانگەی وردبینی پارێزگای سلێمانی

فەرمانگەی ڕەگەزنامە و باری شارستانی / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرت / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی نشینگە / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی نوسینگەی زانیاری / سلێمانی

پارێزگای سلێمانی

قەزای مەرکەزی سلێمانی

قەزای شارەزور

قەزای شارباژێڕ

قەزای سەید سادق

قەزای ماوەت

قەزای قەرەداخ

قەزای هەڵەبجە



بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرت / زاخو

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگە / زاخو

بەڕێوەبەرایەتی کارتی نیشتمانی / زاخو

بەڕێوەبەرایەتی نوسینگەی زانیاری / زاخو

بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان / زاخو

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس / ئاکرێ

قایمقامی قەزا باتیفا

بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان / ڕاپەڕین

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پاسەوانی / هەولێر

فەرمانگەی ئەنجومەنی پارێزگا/ سلێمانی

فەرماندەی پێشمەرگەی زێرەڤانی

بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرگری شارستانی هەرێم

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی مەشق و شیاندن/هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی فڕۆکەوانی هەرێم

دادگای هێزەکانی ناوخۆ / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی مەشق و ڕاهێنانی دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەڵەبجە

(وەزارەتی کارەبا):

وەزارەتی کارەبا

دیوانی وەزارەتی کارەبا

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / هەولێر - 1

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / هەولێر - 2

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / شەقڵاوە

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / پیرمام

بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆڵی ناوەندی کارەبای هەرێم / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆل و گەیاندن / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبا / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی کارەبا / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / کۆیە

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبا / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی کارەبا / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆل و گەیاندنی کارەبا / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / سێمێل

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / شێخان

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کارەبا / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی دابەشکردنی کارەبا / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی گواستنەوەی وزەی کارەبا / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی بەرهەمهێنانی وزەی کارەبا / دوکان

بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆل و گەیاندنی کارەبا / سلێمانی



شارەوانی ماوەت

شارەوانی کەناروێ

شارەوانی قەرەداخ

شارەوانی عەربەت

شارەوانی گۆپاڵە

شارەوانی ڕاپەڕین

شارەوانی گاپیڵۆن

شارەوانی وارماوە

شارەوانی شارەزوور

شارەوانی سێوسێنان

شارەوانی سیروان

شارەوانی سیتەک

شارەوانی سورداش

شارەوانی سەید سادق

شارەوانی گەرمک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانییەکان / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی باخچەکان / سلێمانی

ئاوی سلێمانی

ئاوی دەوروبەری سلێمانی

ئاوی هەڵەبجەی شەهید / خورماڵ / تەوێڵە / بیارە / سیروان

بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانییەکان / هەڵەبجە

سەرۆکایەتی شارەوانی بەمۆ

بەڕێوەبەرایەتی ئاو / ڕانیە

شارەوانی ڕانیە



بەڕێوەبەرایەتی باجی خانوبەرە / هەڵەبجە

بەڕێوەبەرایەتی هونەری ئەندازیاری / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی باجی دەرامەت / سلێمانی - 1

بەڕێوەبەرایەتی باجی دەرامەت / سلێمانی – 2

بەڕێوەبەرایەتی کاروباری یاسایی / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی گەنجینەی دهۆک

ناوەندی پەرەپێدانی کارگێڕی و دارایی - دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی ئەندازیاری وەهونەری - دهۆک

کۆمپانیاکانی دڵنیایی هەرێم / دهۆک

بانکی کشتوکاڵی / دهۆک

بانکی خانوبەرە / شێخان

بەڕێوەبەرایەتی خانوبەرەی میری / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی باجی خانوبەرە / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی باجی دەرامەت / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی باجی دەرامەتی کۆمپانیاکان / دهۆک

بانکی پێشەسازی / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی گومرگ / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی خانەنشینی / دهۆک

بانکی خانوبەرە / دهۆک

سندوقی نیشتەجێکردن / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی چاودێری و پشکنینی دارایی

گەنجینەی دوو / سلێمانی

مەرزی باشماخ

بەڕێوەبەرایەتی بانکی خانوبەرە / سلێمانی - 1

(وەزارەتی پلاندانان):

وەزارەتی پلان دانان

دیوانی وەزارەتی پلان دانان

دەستەی ئاماری هەرێم

دەستەی گشتی پێوانەسازی و کۆنترۆڵی جۆری

بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆڵی جۆری / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / کۆیە

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / سۆران

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی پێوانەسازی و کۆنترۆڵی جۆری / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی کۆنترۆڵی جۆری / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / گەرمیان

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / ئیدارەی ڕاپەڕین

بەڕێوەبەرایەتی ئامار / زاخو



دەستەی چاککردنەوە و پاراستنی ژینگە

دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە

بەڕێوەبەرایەتی ژینگە / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی ژینگە / سلێمانی

بەڕێوەبەرایەتی ژینگە / دهۆک

دەزگای گشتی کاروباری مین

دەزگای گشتی کاروباری مین / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین / هەولێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین / دهۆک

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین / سلێمانی

ئەنجومەنی وەزیران

ئەکادیمیای کوردی

سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران

فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون

فەرمانگەی میدیا و زانیاری

ئەنجومەنی راژەی گشتی

فەرمانگەی تەکنەلۆجیای زانیاری

فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە

ئەنجومەنی دادوەری

سەرۆکایەتی ئەنجومەنی دادوەری