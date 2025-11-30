وەزارەتی کارەبای فیدراڵ: چاککردنەوەی کێڵگەی کۆرمۆر 300 مێگاوات کارەبای بۆ گەڕاندینەوە
گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای فیدراڵ ڕایگەیاند: دوای چاککردنەوەی کێڵگەی گازی کۆرمۆر، بڕی 300 مێگاوات کارەبا گەڕایەوە نێو سیستەمی کارەبای نیشتمانی.
یەکشەممە 30ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەحمەد موسا، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی فیدراڵ ڕایگەیاند: دوای پرۆسەی چاککردنەوە، دەستمان بە ناردنی نزیکەی پێنج ملیۆن مەتر سێجا ڕۆژانەی گاز کردەوە بۆ ئێران، دەشڵێت: وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا دەستیان بە کارکردن کردووەتەوە، دوای ئەوەی بەهۆی کەبوونەوەی گازەوە هەردوو وێستگەی بەسمایە و مەنسوورییە وەستابوون.
گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی فیدراڵ ئاشکرای کردووە، چاککردنەوەی کێڵگەی گازی کۆرمۆر دوای ئەو هێرشەی کرایە سەری و دووبارە دەستپێکردنەوەی کارەکانی ئەو کێڵگە گازیە، وێستگەی نیشتمانیی کارەبا دووبارە 300 مێگاوات کارەبای بۆ گەڕایەوە، دەشڵێت: ئەوەش بەشێکە لە وزەی هەرێمی کوردستان کە لەڕێگەی وێستگەکانی وەبەرهێنانەوە دەفرۆشرێتەوە عێراق.
ئەحمەد موسا، گوتەبێژی وەزارەتی کارەبای حکوومەتی فیدراڵ ڕایگەیاند: هەماهەنگییەکان لەنێوان حکوومەتی فیدراڵ و وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەبارەی گرێبەستی کڕینی وزە بەردەوامە و بەهێزە.