دەنگە بەهێزەکەی پردێ بەهۆی لەناوبردنی تەقەمەنی کۆن بووە
ئەفسەرێکی پلە باڵای عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەو دەنگە بەهێزەی لە پردێ بیستراوە، بەهۆی لەناوبردنی تەقەمەنی کۆن بووە.
یەکشەممە 30ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەفسەرێکی پلە باڵای سوپای عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەو دەنگە بەهێزەی خەڵکی پردێی نیگەران کردووە، ژمارەیەکی زۆری بۆمب و تەقەمەنی کۆن بووە لە حەشارگەیەکدا، کە لەلایەن لێژنەیەکی پسپۆر لە تەقاندنەوەی مین و تەقەمەنییەکان کە لە بەغداوە هاتوونەتە کەرکووک، تەقێندرایەوە.
بەرپرسە باڵاکەی سوپای عێراق ئاشکرای دەکات، تەقاندنەوەی تەقەمەنییە کۆنەکان لە چۆڵایی نزیک قەرەدەرە، لەنێوان پردێ و دووبز ئەنجامدراوە و هیچ زیانێکی گیانی و ماڵی نەبووە.