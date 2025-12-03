دوای زیاتر لە 40 ساڵ؛ ئیسرائیل و لوبنان یەکەم دانوستانی ڕاستەوخۆیان ئەنجامدا

پێش 25 خولەک

نووسینگەی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند، دوێنێ چوارشەممە یەکەمین خولی دانوستانی ڕاستەوخۆی نێوان ئیسرائیل و لوبنان بەڕێوەچوو، کە بە یەکەم هەنگاوی لەو جۆرە دادەنرێت لە دوای ساڵی 1983ەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، کۆبوونەوەکە لە شاری نەقورا لە بارەگای هێزەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان (یونیفیل) و لە "کەشێکی ئەرێنیدا" بەڕێوەچووە. تێیدا بڕیاردراوە کار لەسەر گەڵاڵەکردنی بیرۆکەکان بکرێت بۆ پەرەپێدانی هاوکارییە ئابوورییەکان لە نێوان هەردوو وڵاتدا.

سەرباری ئەرێنیبوونی گفتوگۆکان، ئیسرائیل جەختی کردۆتەوە "چەکداماڵینی حزبوڵڵا حەتمییە و دەبێت ئەنجام بدرێت"، بەبێ گوێدانە هەر پێشکەوتنێک کە لە بواری ئابووریدا بەدەست دێت.

لە کۆبوونەوەکەدا بە سەرپەرشتی ئەمەریکا و لە چوارچێوەی میکانیزمی چاودێریکردنی ئاگربەستدا بوو، هەریەک لە سیمۆن کەرەم، باڵیۆزی پێشووی لوبنان و یوری ڕێسنیک، بەرپرسی باڵای ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی ئیسرائیل و مۆرگان ئۆرتاگوس، نوێنەری ئەمەریکا بەشداربوون.

باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەیرووت پشتڕاستی کردەوە ئامانج لەم کۆبوونەوانە گەیشتنە بە سەقامگیری و ئاشتییەکی بەردەوام، هەروەها هەردوولا ڕێککەوتوون لەسەر ئەوەی گفتوگۆکان بەردەوامییان هەبێت.

جێی ئاماژەیە، ئەمە یەکەمجارە لە دوای ساڵی 1982 و ڕێککەوتنی "17ی ئایار"ەوە، نوێنەرانی مەدەنیی هەردوو وڵات ڕاستەوخۆ لەسەر مێزێک بۆ دانوستان کۆببنەوە.