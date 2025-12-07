شەپۆلێکی بارانبارین هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 3 کاتژمێر

لەگەڵ گەیشتنی شەپۆلێکی بارانبارین کە بە ڕێژەی جیاواز ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و پێشبینی دەکرێت بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوام بێت، پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان ئامادەکاریی تەواویان کردووە.

لەم چوارچێوەیەدا پارێزگاری هەولێر وردەکاریی پێشبینییەکان و ئامادەکارییەکان دەخاتە ڕوو، هاوکات دڵنیایی دەداتە هاووڵاتییان سەبارەت بە مەترسییەکانی لافاو.

کات و چڕیی شەپۆلەکە

ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: بەپێی پێشبینییەکانی کەشناسی، چڕیی بارانبارینەکە لە کاتژمێر 12ـی ئەمشەوەوە دەست پێ دەکات و بە شێوەی لێزمەباران تا نیوەڕۆی سبەی بەردەوام دەبێت.

دەڵێت: بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر دۆخێکی نەخوازراویش، سەرجەم تیمە خزمەتگوزاری و فریاگوزارییەکان لە حاڵەتی ئامادەباشیی تەواودان.

ژێرخان و مەترسیی لافاو

سەبارەت بە نیگەرانییەکانی دروستبوونی لافاو، پارێزگاری هەولێر دڵنیایی دا، لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کۆمەڵێک پڕۆژەی ستراتیژی لە دەوروبەری هەولێر جێبەجێ کراون کە بوونەتە هۆی ئەوەی مەترسیی لافاو و کۆبوونەوەی ئاو بە تەواوی نەمێنێت و چارەسەر بکرێت.

ڕێکارەکان

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئومێد خۆشناو ئاماژەی بەوە دا، پاراستنی گیانی هاووڵاتییان لە پێشینەی کارەکانیانە، بۆیە ئەگەر بارانبارینەکە زۆر بەخوڕ بێت و مەترسی لەسەر ژیانی خەڵک دروست بکات، ئەگەری ئەوە هەیە وەک ڕێکارێکی خۆپارێزی، هاتووچۆ لە هەندێک شوێنی دیاریکراودا سنووردار بکەن.