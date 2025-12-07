ریال مەدرید لاسایی ئەهلی میسری دەكاتەوە؟

جێگری سەرۆكی یانەی ئەهلی: ریال مەدرید خەڵكی ناردووە بۆ ئەوەی لێكۆڵینەوە لە ئەزموونی ئێمە بكات

پێش 57 خولەک

یاسین مەنسور، جێگری سەرۆکی یانەی ئەهلی میسری لە چاوپێكەوتنێكدا رایدەگەیەنێت یانەكەیان لە گەشەسەندن و پێشكەوتنێكی گەورەدایە، لە ئێستادا ریال مەدرید دەیەوێت لاسایی ئەوان بكاتەوە.

لە هەڵبژاردنی دەستەی نوێی كارگێری یانەی ئەهلی میسری مەحموود ئەلخەتیب وەكو سەرۆكی یانە و یاسین مەنسووریش وەكو جێگیری سەرۆك دەستبەكار بوون و تا 2029 لە پۆستەكانیان دەمێننەوە.

لە بەرنامەیەكی تەلەڤزیۆنیدا، یاسین مەنسور ئاماژە بۆ ئەوە دەكات تۆپی پێ لە میسر لەنێو ئاژاوە و گێژاوێكی زۆردا دەخولێتەوە، هەمیشە تۆپی پێ لە میسر رووبەڕووی كێشە و بەربەستی زۆر دەبێتەوە، بەڵام یانەی ئەهلی چەند كۆمپانیایەكی تۆپی پێی دامەزراندووە، ئەم بیرۆكەیە خەریكە لە جیهان بڵاو دەبێتەوە و تەنانەت ریال مەدرید خەڵكانێكی ناردووە بۆ ئەوەی سوود لە ئەزموونی ئێمە وەربگرن و هەمان كار بكەن.

عومەر ئەدیب، رۆژنامەنووسی میسری بە گاڵتەوە وەڵامی یاسین مەنسور دەداتەوە و گوتی: هەر بەراست ریال مەدرید دەیەوێت ئەزموونی ئەهلی كۆپی بكات!

مەنسور لە وەڵامدا گوتی: بەڵێ، ئەوان كۆپی ئەهلی دەكەن، ئەوە راستییەكەیە رەنگە هەموو كەسێك باوەڕ نەكات، بەڵام ریال مەدرید خەڵكانێكی ناردووە بۆ ئەوەی لێكۆڵینەوە لە ئەزموونی ئەهلی بكەن و بەمزووانە راستییەكان روونتر دەبینن.

جێگری سەرۆكی یانەی ئەهەلی دەشڵێت: دامەزراندنی كۆمپانیای تۆپی پێی لە دونیا شتێكی نوێیە و ئێمە ئەو ئەزموونەمان دەوڵەمەند كرد و سەركەوتووترین یانەی ئەو بوارەین، لە ئەورووپا بلیتی یارییەكان دەتوانن 30%ـی خەرجی یانەكان دابین بكەن، بەڵام لێرە داهاتی بلیتەكان ناگاتە 1%ـی خەرجییەكانی یانەی ئەهلی دابین ناكات، چونكە نرخەكەی زۆر هەرزانە.

مەنسور هێمای بۆ ئەوەش كرد كە پێویستە گەشەی ئابووری یانەی زەمالیكیش باشتر بكرێت، ئەوانیش دەكرێت سوود لە ئەزموونی ئەهلی وەربگرن، هاندەرانی ئەهلی شایستەی هەموو كارێكی گەورەن، دەشزانم ئەوان شكست قبوڵ ناكات، كێشەی ئێمە لە میسر تۆرانی هاندەرانە و دەبێت لە ئاستێكی باڵا لێكۆڵینەوە بكرێت و هاندەران بگەڕێنەوە نێو یاریگەكان و بە شكۆ و رێزەوە مامەڵەیان لەگەڵ بكەین.

یاسین مەنسور گوتیشی: لاوەكانی میسر زیاتر سەرسامی یاریزانە بیانییەكانن، بەڵام ئێمە پلانمان هەیە پشتگیری لاوەكانمان بكەین و بیانكەینە ئەستێرە، میسر وڵاتێكی گەورە و پێویستە لە مۆندیال تا قۆناغەكانی كۆتایی بچێت، چونكە ئێمە هیچمان لە مەغریب كەمتر نییە، مادام هەڵبژاردەی مەغریب توانی بگاتە قۆناغی پێشكۆتایی مۆندیالی 2022، ئێمەش دەتوانین لە مۆندیالی 2026 تا قۆناغەكانی كۆتایی بچین.

هەڵبژاردەی میسر لە مۆندیالی 2026 لە كۆمەڵەی دووەم هاوشانی بەلجیکا، ئێران و نیوزلەندا یاری دەكات.