كەناڵی تەلەڤزیۆنی ریال مەدرید: هەمووان دژی ئێمەن

خاڤێر تێباس: ریال مەدرید پیلانگێرە و بەردەوام دەگری چونكە دۆڕاوە

فلۆرێنتینۆ پێرێز سەرۆكی ریال مەدرید و خاڤێر تێباس سەرۆكی لالیگا
كەناڵی تەلەڤزیۆنی ریال مەدرید سەرلەنوێ هێرشەكانی دژی سەرۆكی لالیگا و ناوبژیوانان دەستپێكردەوە و لە راپۆرتێكدا جەخت لەوە دەكاتەوە هەمووان دژی ریال مەدریدن.
كەناڵی تەلەڤزیۆنی ریال مەدرید جارێكی دیكە هێرشی كردەوە سەر خاڤێر تێباس، سەرۆكی ئەنجوومەنی لالیگا و دەڵێت: ئەو پیاوە هەفتانە لە تەلەڤزیۆنەكان دەردەكەوێت و ئیش و كاری بیانوو و پاساوهێنانەوەیە بۆ هەڵەكانی ناوبژیوانان، بەردەوام دووپاتی ئەوە دەكاتەوە كە هەموو بڕیارەكان راستن، ڤار راستە، ناوبژیوانەكان راستن، تەنیا ریال مەدرید هەڵە و تێكدەرە.
كەناڵی ریال مەدرید رەخنە لە سەرۆكی لێژنەی ناوبژیوانانی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا دەگرێت و دەڵێت: میدینا كانتیلیا ئێستا لە كوێیە؟ ئەی جێگری فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا كە خاڤێر تێباسە لە كوێیە؟ ئەم دووانە تەنیا خەریكی ئەوەن هەڵەی ناوبژیوانەكان داپۆشن و بەرگری لە تۆمەتبارەكان بكەن كە زوڵم لە ریال مەدریدی دەكەن.
كەناڵی  ریال مەدرید دەشڵێت: خاڤێر تێباس، ئەو پیاوەی كە سەرۆكایەتی لالیگا دەكات و رۆژانە لە تەلەڤزیۆنەكان دەڵێت ریال مەدرید پیلانگێرە و بەردەوام دەگری، چونكە دۆڕاوە.
كەناڵەكە دەشڵیت: كارەساتەكە ئەوەیە، هەمووان دژی ریال مەدریدن، تۆمەتبار و زوڵملێكراو لای دادەوەر و لای ئەنجوومەنی لالیگا وەكو یەك سەیر دەكرێن، كەواتە بێنە بەرچاوی خۆت، ئەوەی لێپرسینەوە دەكات، چاودێری دەكات، جێگری سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیایە كە خاڤێر تێباسە لە هەمان كاتدا سەرۆكی لالیگاشە.

 

 

 
ئەسعەد ئیسماعیل ,
