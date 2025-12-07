كەناڵی تەلەڤزیۆنی ریال مەدرید: هەمووان دژی ئێمەن

خاڤێر تێباس: ریال مەدرید پیلانگێرە و بەردەوام دەگری چونكە دۆڕاوە

پێش دوو کاتژمێر

كەناڵی تەلەڤزیۆنی ریال مەدرید سەرلەنوێ هێرشەكانی دژی سەرۆكی لالیگا و ناوبژیوانان دەستپێكردەوە و لە راپۆرتێكدا جەخت لەوە دەكاتەوە هەمووان دژی ریال مەدریدن.

كەناڵی تەلەڤزیۆنی ریال مەدرید جارێكی دیكە هێرشی كردەوە سەر خاڤێر تێباس، سەرۆكی ئەنجوومەنی لالیگا و دەڵێت: ئەو پیاوە هەفتانە لە تەلەڤزیۆنەكان دەردەكەوێت و ئیش و كاری بیانوو و پاساوهێنانەوەیە بۆ هەڵەكانی ناوبژیوانان، بەردەوام دووپاتی ئەوە دەكاتەوە كە هەموو بڕیارەكان راستن، ڤار راستە، ناوبژیوانەكان راستن، تەنیا ریال مەدرید هەڵە و تێكدەرە.

كەناڵی ریال مەدرید رەخنە لە سەرۆكی لێژنەی ناوبژیوانانی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا دەگرێت و دەڵێت: میدینا كانتیلیا ئێستا لە كوێیە؟ ئەی جێگری فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا كە خاڤێر تێباسە لە كوێیە؟ ئەم دووانە تەنیا خەریكی ئەوەن هەڵەی ناوبژیوانەكان داپۆشن و بەرگری لە تۆمەتبارەكان بكەن كە زوڵم لە ریال مەدریدی دەكەن.

كەناڵی ریال مەدرید دەشڵێت: خاڤێر تێباس، ئەو پیاوەی كە سەرۆكایەتی لالیگا دەكات و رۆژانە لە تەلەڤزیۆنەكان دەڵێت ریال مەدرید پیلانگێرە و بەردەوام دەگری، چونكە دۆڕاوە.

كەناڵەكە دەشڵیت: كارەساتەكە ئەوەیە، هەمووان دژی ریال مەدریدن، تۆمەتبار و زوڵملێكراو لای دادەوەر و لای ئەنجوومەنی لالیگا وەكو یەك سەیر دەكرێن، كەواتە بێنە بەرچاوی خۆت، ئەوەی لێپرسینەوە دەكات، چاودێری دەكات، جێگری سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیایە كە خاڤێر تێباسە لە هەمان كاتدا سەرۆكی لالیگاشە.