خراپ بەکارهێنانی تۆڕەکۆمەڵایەتییەکان شیرازەی خێزانەکان تێک دەدات

پێش 3 کاتژمێر

یەكەمین دیداری 16 ڕۆژەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان بە دروشمی (ئارامیی خێزان و ئاشتیی كۆمەڵگە) بەڕێوبەرایەتییە گشتییەكانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژیی دژی ژنان لە زاخۆ وە تاكو خانەقین تێدا بەشدار بوون؛ لە بەشێکی پانێڵەکەدا، تیشك خرایە سەر کاریگەریی خراپی بەكارهێنانی تۆڕەكۆمەڵایەتیەكان لە بەرزكردنەوەی ئامارەكانی توندوتیژیی دژی ژنان.

ڕازاو عەبدولڕەحمان، توێژەر لە بەڕێوبەرایەتیی گشتیی بەرەنگاربوونەوەی توندتیژیی دژی ژنان و خێزان لقی سلێمانی، بە کوردستان24ـی گوت: بەشێكی دیاری ئەو كەیسانەی لە بەڕێوبەرایەتیەكانی توندو تیژی تۆماركراون و ڕوویان لە پەناگە و خانەكانی داڵدەدان كردووە، بەداخەوە لەبەرخراپیی بەكارهێنانی تۆڕەكۆمەڵایەتیەكانەوە بووە.

ژیار جلال، بەڕێوبەری چاودێریی كۆمەڵایەتیی سلێمانی، دەڵێت: بڵاوبوونەوەی وێنەیەک، گفتوگۆیەک بە تەلەفۆن، پەیامێک، لەوانەیە ببێتە هۆی تێکدانی ژیانی خێزانێک. کار گەیشتووەتە ڕادەیەک، باوک و دایکان چیتر ئامادە نین چاو لە خراپ بەکارهێنانی تۆڕەکۆمەڵایەتییەکان و ئامێرەکانی پەیوەندیی لە لایەن منداڵەکانیانەوە بپۆشن و منداڵەکان، ناچار دێنە پەناگە و خانەکانی داڵدەدان.

بەگوێرەی‌ ئامارەكانی بەڕێوبەرایەتیی توندوتیژیی دژی ئافرەتان و خێزان لە سلێمانی، لە ساڵی 2023دا، 114 حاڵەتی تۆماركردنی خراپیی بەكارهێنانی تۆڕە كۆمەڵایەتییەكان تۆمار كراون؛ لە ساڵی 2024 دا 170 حاڵەت تۆمار كراون؛ ئامارەكان لە ساڵی 2025 بەرز دەبنەوە بۆ 907 حاڵەت.. هەر ئەمەش وایكردوە ئەم ساڵ گفتوگۆکان زیاتر لەسەر ڕێگریی لە خراپ بەكارهێنانی تۆڕە كۆمەڵایەتییەكان بێت.