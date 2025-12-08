هەولێر.. فیلمی سینەمایی 09 نمایش دەکرێت

پێش 23 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، لەدەستپێکی وەرزی زستانەیدا، لەچوارچێوەی پڕۆژەی "سینەما و جەماوەر" فیلمی سینەمایی 09 کە لەدەرهێنانی بەختیار فەتاحە، لەنمایشێکی تایبەت لە هەولێر لە ئێمپایەر سینەما نمایش دەکات.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی کانوونی یەکەمی 2025، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر دەربارەی چالاکیەکانیان و نمایشکردنی فیلمی 09 لەهەولێری پایتەخت، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: ئەو فیلمە بەشێکە لە پرۆژەی "سینەما و جەماوەر"، لەهەولێر دەکرێت، هەروەها ئێمە وەرزی زستانەمان دەستپێکردووە، کە بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر بەهاوکاری پارێزگای هەولێر، ئەو چالاکیانە هەموو هەفتەیەک لە ئێمپایەر سینەما بەڕێوەدەچێت و درێژەش بەچالاکییەکانمان دەدەین، کە جەماوەر دەتوانن هەموو هەفتەیەک بێبەرانبەر سەیری فیلمی سینەمایی بکەن.

بەڕێوەبەری سینەمای هەولێر گوتی: فیلمی سینەمایی 09 لە دەرهێنانی بەختیار فەتاحە و لەلایەن کەرتی تایبەتەوە بەرهەمهاتووە، ئەم فیلمە باس لە ئەفسەرێکی لێکۆڵەر دەکات خێزان و منداڵەکانی خۆی پشتگوێ دەخات لەبەرانبەر ئەرکە پیرۆزەکەی، هەروەها لەو گەڕانەی کە دەیکات دەگاتە ئەو ئەنجامەی باندێک بازرگانی بەلەشی مرۆڤ دەکەن، سەرەنجام لێکۆڵینەوەکان بەرەو باشی دەڕۆن و باندەکەش دەگەنە سزای خۆیان.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا: لە وەرزی زستانداین، بڕیامانداوە لەم وەرزە گۆڕانکاری بەسەر چالاکییەکانمان بهێنین، ئەویش جگە لە فیلمی کوردی، بگرە هەندێک لەو فیلمە ڕەسەن و جوانانەی وڵاتانی بێگانە، لەڕێگەی کونسوڵخانەی وڵاتان کە لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەت لە هەولێری پایتەخت بونیان هەیە دەرفەت بەوانیش بدەین، بۆ ئەوەی تێکەڵکێشیێک لەبواری سینەمادا لە ڕووی هونەرەوە ئەوان لە زمانی ئێمە تێبگەن و ئێمەیش لە زمانی ئەوان تێبگەین. هەروەها هەوڵ دەدەین بەپێی ویستی دەرهێنەرەکان کە فیلمەکانیان نمایش دەکرێت، خوێندنەوە بۆ فیلمەکان بکرێت.

جێگەی ئاماژەیە، ڕۆژی چوارشەممە 10ی کانوونی یەکەمی 2025، فیلمی سینەمایی 09، لەشاری هەولێر نمایش دەکرێت، ئەو فیلمە بەختیار فەتاح کاری دەرهێنانی بۆی کردووە و لە نواندنی هەریەکە لە ماهیر حەسەن، شوان عەتوف، سیروان جەمال، چریکە عەبەڕەش، بێساران جاسم و ژاڵە رەسوڵە.