دەزگای خێرخوازیی بارزانی تیمەکانی خستە حاڵەتی ئامادەباشییەوە

پێش 52 خولەک

دەزگای خێرخوازیی بارزانی وێڕای گەیاندنی پرسە و سەرەخۆشی بۆ گیانلەدەستدانی دوو هاووڵاتی لە قەزای چەمچەماڵ بەهۆی لافاوەوە، ڕایگەیاند: تیمە مەیدانییەکانیان بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئامادەباشی تەواودان بۆ گەیشتن بە هانای لێقەوماوان و کەمکردنەوەی زیانەکان.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوێکی دەزگاکە کە ئەمڕۆ 9/12/2025 بڵاوکراوەتەوە، ئاماژە بەوە کراوە، بە نیگەرانییەوە لە دۆخی چەمچەماڵ دەڕوانن کە بەهۆی لێزمەباران و لافاوەوە زیانی گیانی و ماددی لێکەوتووەتەوە.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی جەختی کردووەتەوە، پێشتریش لە ڕێگەی نوێنەرایەتییەکانیانەوە ئامادەیی خۆیان بە لایەنە فەرمییەکان گەیاندووە بۆ هەر حاڵەتێکی لەناکاو، ئێستاش خاوەنی تیمێکی شارەزا و ڕاهێنراون کە ئەزموونی ناوخۆیی و نێودەوڵەتییان هەیە لە بەهاناوەچوونی قوربانیانی کارەساتە سروشتییەکان، بۆیە ئامادەن دەستبەجێ هاوکاریی زیانلێکەوتووان بکەن.

هاتنە سەر هێڵی دەزگای خێرخوازیی بارزانی دوای ئەوە دێت کە لە دوێنێ شەوەوە شەپۆلێکی بەهێزی بارانبارین ڕووی لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان کردووە و بە دیاریکراوی لە قەزای چەمچەماڵ بووە هۆی دروستبوونی لافاو، بەهۆی لافاوەکەوە دوو هاووڵاتی لەو قەزایە گیانیان لەدەستدا و زیانێکی زۆری ماددی بەر ماڵ و موڵکی دانیشتووان کەوت، ئەمەش وای کردووە دامەزراوە حکومییەکان و ڕێکخراوەکان هەوڵەکانیان چڕ بکەنەوە بۆ ڕزگارکردنی هاووڵاتیان و پێشکەشکردنی هاوکاری.