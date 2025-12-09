پێش کاتژمێرێک

دوای ئەو شەپۆلە بارانبارینەی بووە هۆی دروستبوونی لافاو و سنووری قەزای چەمچەماڵی گرتەوە و زیانی گیانی لێکەوتەوە، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، وێڕای دەربڕینی نیگەرانیی قووڵ، ئاماژە بەوە دەکات، تەواوی دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی ڕاسپاردراون بەهانای لێقەومانەوە بچن.

بەگوێرەی زانیارییەکان، ڕووداوی لافاوەکە لە سنووری چەمچەماڵ بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی دوو هاووڵاتی و برینداربوونی ژمارەیەکی دیکە.

لەمبارەیەوە، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی خانەوادەی قوربانییان کرد و هاوسۆزیی خۆی بۆ دانیشتووانی ناوچەکە دووپات کردەوە، هیواشی خواست برینداران بە زووترین کات چاک ببنەوە.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا جەختی لەسەر ئەوە کردەوە، لەم دۆخە نالەبارەدا پشتیوانیی تەواوی خەڵکی چەمچەماڵ و زیانلێکەوتووان دەکەن.

لەو چوارچێوەیەشدا سەرۆکی هەرێم لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە، ڕێنمایی بە لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکوومەت دراوە بەپەلە بە هانای لێقەوماوانەوە بچن و هاوکارییە پێویستەکان پێشکەش بکەن، بە ئامانجی کەمکردنەوەی زیانەکان و پاراستنی ژیانی هاووڵاتییان.

ئەم ڕووداوە سروشتییە کە ئەمڕۆ (9ی کانوونی یەکەمی 2025) ڕوویدا، هاوکاتە لەگەڵ ئەو گۆڕانکارییانەی کەشوهەوا و شەپۆلی بارانبارین کە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە.

بەهاناوەچوونی خێرای سەرۆکایەتیی هەرێم ئاماژەیە بۆ گرنگیدان بە دۆخی لەناکاو و هەوڵدان بۆ کۆنترۆڵکردنی دەرهاویشتەکانی کارەساتە سروشتییەکان لە ناوچەکاندا.