ڕاگەیەنراوێک لە بارەگای بارزانییەوە
گشتی

فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی داوای جووڵاندنی تەواوی تواناکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی لافاو دەکات

فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی
کوردستان

بەهۆی کاریگەریی ئەو شەپۆلە بەهێزەی بارانبارین کە بووەتە هۆی دروستبوونی لافاو و زیانی گیانی و ماددی لە ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان، فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بەپەلەی ئاراستەی سەرجەم ڕێکخراوەکان کرد و داوای لێکردن، دەستبەجێ سەرجەم تواناکانیان بۆ کەمکردنەوەی زیانەکان بخەنە گەڕ.

بەهۆی سەختی دۆخی کەشوهەوا و مەترسییەکانی لافاو، فەرمانگەکە داوای لە تەواوی ڕێکخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان کردووە کە ئاستی هەماهەنگی و هاریکارییان بۆ بەرزترین ئاست زیاد بکەن. 

بەگوێرەی ڕێنماییەکان، پرۆسەی گەیاندنی هاوکاری و بەهاناوەچوون دەبێت بە هەماهەنگیی ڕاستەوخۆ لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ، پارێزگاکان، ئیدارە سەربەخۆکان و ناوەندی هاوبەشی هەماهەنگیی قەیرانەکان (JCC) بەڕێوە بچێت، بۆ ئەوەی ڕێگری لە پەرەسەندنی زیانەکان بکرێت.

هاوکات فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی ناحکوومی جەختی لەوە کردووەتەوە، خۆیان لەسەر هێڵن بۆ چاودێریکردنی دۆخەکە و ئاسانکاری بۆ ڕێکخراوەکان.

 لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا، حکوومەتی هەرێم ستایشی ئەو ڕۆڵە کارایەی کردووە کە ڕێکخراوەکان وەک فریادرەس لە پاراستنی گیانی هاووڵاتیان و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان لەم دۆخە نائاساییەدا دەیگێڕن.
ئەم بانگەوازە بەپەلەیە دوای ئەوە دێت کە لە ماوەی چەند کاتژمێری ڕابردوودا، بەهۆی بارانی بەخوڕەوە ئاستی ئاو لە چەندین ناوچەی هەرێمی کوردستان بەرزبووەوە و لە سنووری چەمچەماڵ و چەند ناوچەیەکی دیکە زیانی گیانی و ماددی لێکەوتەوە. داواکردن لە ڕێکخراوە ناحکومییەکان بۆ هاناوەچوونی بەپەلە، ئاماژەیە بۆ قەبارەی کاریگەریی شەپۆلەکە و پێویستیی هەرێم بە یەکخستنی توانای کەرتی گشتی و مەدەنی بۆ تێپەڕاندنی ئەم کارەساتە سروشتییە.

 
کارزان حەیدەر ,
