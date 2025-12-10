4 یاریزانی ریال مەدرید بە قورسی سزا دران

ئالۆنسۆ پێش یارییەكەی بەرامبەر مان سیتی هەواڵێكی ناخۆشی پێگەیشت

ئەنجوومەنی لالیگا پێش یارییەكەی ئەمشەوی ریال مەدرید بەرامبەر مانچێستەر سیتی هەواڵە ناخۆشەكەی بۆ هاندەرانی شایانەكان راگەیاند و چوار یاریزانی ئەو یانەیەی بە توندی سزا دا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10 دێسێمبەری 2025، ئەنجوومەنی لالیگا بەپشتبەستن بە راپۆرتی سەرپەرشتیار و ناوبژیوانانی یارییەكە بەهۆی رووداوەكانی یاریی ریال مەدرید و سێلتا ڤیگۆ چوار یاریزانی لە ریزەكانی مێرنگی سزا دا.

بەپێی راگەیاندراوەكەی لێژنەی تەمبێكردن لە ئەنجوومەنی لالیگا 3 یاریزانی ریال مەدرید كارڤاخاڵ، كاریراس و ئێندریك هەریەكەیان بۆ دوو یاریی داهاتووی ریال مەدرید سڕ كران، لە لایەكی دیكەیشەوە فران گارسیا لە ریال مەدرید بۆ یەك یاریی راگیرا.

ریال مەدرید لە دوایین یاریی خۆی لە لالیگا لە نێو یاریگەی سانتیاگۆ بێرنابیۆ بە گۆڵێكی بێوەڵام بەرامبەر سێلتا ڤیگۆ دۆڕا، لەو یارییەدا چوار یاریزانی ریال مەدرید لەنێو یاریگە و دەرەوەی یاریگە كارتی سووریان بەڕوویدا بەرز كرایەوە.