رۆشنبیری

بەڕێوەبەری کتێبخانەی گشتیی چەمچەماڵ: هەزاران کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار لەناوچوون

کتێبخانەی گشتیی چەمچەماڵ لە دوو گۆشەوە، بەهۆی لافاوەوە زیانی بەرکەوتووە
کتێبخانەی گشتیی چەمچەماڵ لە دوو گۆشەوە، بەهۆی لافاوەوە زیانی بەرکەوتووە
کوردستان لافاوەکەی چەمچەماڵ چەمچەماڵ

بەڕێوبەی کتێبخانەی گشتیی چەمچەماڵ ئاشکرای دەکات، بەشێکی زۆری ئەو کتێبانەی لەناوچوون مێژوویەکی کۆنیان هەیە و لە بازاڕدا دەستناکەون.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، هێرش عەبدولڕەحمان، بەڕێوەبەری گشتیی کتێبخانەی چەمچەماڵ بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەهۆی باران و لافاوەوە یەکێک لەو شوێنانەی زیانێکی زۆری بەرکەوت کتێبخانەی گشتییە، ئەمەش جاری سێیەمە بەهۆی لافاوەوە زیان بەر ئەم کتێبخانەیە دەکەوێت بەڵام هیج جاریک زیانەکان بەمشێوەیە نەبوون.

بەڕێوەبەری کتێبخانەی چەمچەماڵ گوتی: زیانەکان بەهیچ شتێک قەرەبوو ناکرێنەوە، چونکە ژمارەیەکی زۆری کتێبەکان لەناوچوون و بەشی زۆری ئەو کتێبانەی لەناوچوون لە بازاڕ دا دەستناکەون.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، زیاتر لە چوار هەزار کتێب لەناوچوون، ئەمە جگە لەوەی زیاتر لە حەوت هەزار گۆڤار و ڕۆژنامە بێ کەڵک بوونە و لەناو چوونە، هاوەکات تەواوی دۆسیە و کەلوپەلەکانی ناو کتێبخانە زیانی زۆریان پێگەیشتووە.

باسی لەوەش کرد، لیژنەیەکی تایبەت پێکهندراوە، بۆ خەملاندنی تەواوی زەرەر و زیانەکانی کتێبخانەی گشتیی.

کتێبخانەی گشتیی چەمچەماڵ لە ساڵی 1976 دامەزراوە و خاوەنی هەزاران کتێب و ناونیشانی مێژوویە.

 
 
شۆڕش هەرکی ,
Fly Erbil Advertisment | فلاي اربيل