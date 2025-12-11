شەپۆلێکی دیکەی بەفر و باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، ئەگەری نمەباران و بەفرێکی کەم لە ناوچەکە شاخاوییەکان هەیە.

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی هەرێم ڕایگەیاند، پێشبینی دەکرێت کەشی ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11-12-2025، ئاسمان لە نێوان هەوری تەواو و نیمچە هەور بێت، بەڵام لە دوای نیوەرۆ ئەگەری نمە باران لە ناوچەکانی ئیدارەی سەربەخۆی زاخو و پارێزگای دهۆک هەیە، هەروەها لە ناوچە شاخاوییەکانی سنووری ئیدارەی سۆرانیش ئەگەریی برێکی کەم لەبەفر هەیە.

هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 2 پلە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی دوێنێ نزم دەبنەوە و مەوداى بینینیش لەنێوان 7 تا 9 کم دەبێت، بەڵام لە کاتی دابارین لە نێوان 5 تا 7 کم دەبێت.

کەشناسیی ڕاشیگەیاندووە، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەى هەینی، 12-12-2025، ئاسمان هەوری تەواو بێت و لە ناوچە سنووریەکانی ڕۆژئاوا نمە باران بێت، هەروەها کاریگەرییەکەی درێژ دەبێتەوە بۆ تەواوی ناوچەکانی هەرێم, بەفریش لەناوچە شاخاوییە بەرزەکان دەبارێت زیاتر لەناوچە سنوورییەکان، کاریگەری ئەم شەپۆلە دابارینە بەردەوامی دەبێت تاوەکو ڕۆژی شەممە بەتایبەتی لەناوچەکانی سنووری ڕۆژهەڵات لە پارێزگای سلێمانی و هەلەبجە.

هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 3 نزم دەبنەوە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ و مەوداى بینینیش 4 تا 6 کم دەبێت.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی ئەمڕۆ بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 13 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 10 پلەی سیلیزی

دهۆک : 11 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 12 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 13 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 10 پلەی سیلیزی

سۆران: 10پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 11 پلەی سیلیزی

ئامێدی: 8پلەی سیلیزی

گەرمیان : 15 پلەی سیلیزی