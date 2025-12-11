لە تورکیا 92 ئەندامی داعش دەستگیرکران

پێش 52 خولەک

لە 22 پارێزگای تورکیادا ئۆپەراسیۆنی ئەمنی بۆ دەستگیرکردن و هەڵوەشاندنەوەی شانەنووستوەکانی داعش ئەنجامدرا و زیاتر لە 90 کەس دەستگیر کران.

عەلی یەرلیکایا وەزیری ناوخۆی تورکیا ئەمڕۆ پێنجشەممە 11ی کانوونی یەکەمی 2025، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس دیمەنێکی ئۆپەراسیۆنەکەی بڵاوکردووەتەوە و نووسیویەتی: هێزەکانمان لە 22 پارێزگادا هەڵمەتێکی فراوانیان بۆ دەستگیرکردنی تۆمەتباران و دەستوپێوەندەکانی داعش ئەنجامدا و 92 کەسیان دەستگیرکرد.

هەروەها ئاماژەیداوە، دەستگیرکراوەکان، تۆمەتبارن بە کۆکردنەوەی پاڵپشتی دارایی و بڵاوکردنەوەی بانگەشە بۆ ڕێکخراوی داعش لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا.

یەرلیکایا ڕاشیگەیاندووە، ئۆپەراسیۆنە بە فەرمانی سەرۆکایەتیی داواکاری گشتی ئەنجامدراوە و لە دوو هەفتەدا، لەو 22 پارێزگایەدا جێبەجێکراوە، کە شارەکانی ئەدەنە، ئاکسارەی، ئەنتالیا، بوورسا، چەناکاڵە، چانکیری، دیاربەکر، عەنتاب، هەتای، ئەستەنبوڵ، ئیزمیر، قەیسەری، کریکالێ، کرشەهیر، کۆجالی، کۆنیا، مەلاتیە، مێرسین، عوسمانیە، سێرت، تەکیرداغ و یۆزگات گرتووەتەوە.

هەروەها ڕایگەیاندووە، ئۆپەراسیۆنە ئەمنییەکان بە درێژایی ساڵ دژ بە ڕێکخستن و ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان بەردەوام دەبن، لە پێناو دەستەبەرکردنی ئارامی و سەقامگیریی لە سەرتاسەری تورکیا دا.