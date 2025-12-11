بەرپرسێکی باڵیۆزخانەی ئەمەریکا: بەشداری گرووپە چەکدارەکان لە حکوومەت لەگەڵ هاوبەشی واشنتن یەکناگرێتەوە
بەرپرسێکی باڵای باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا ئاماژە بەوەدەکات، بەشداری گرووپە چەکدارەکان لە حکوومەتی نوێی عێراق، کارێکە لەگەڵ هاوبەشی نێوان واشنتن و بەغدا یەکناگرێتەوە.
بەرپرسێکی باڵای باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا بە میدیاکانی عێراقی ڕایگەیاندووە، پێکهێنانی حکوومەتی نوێ، بڕیارێکی عێراقییە، بەڵام چۆنییەتی مامەڵەی واشنتن لەگەڵ حکوومەتەکە بڕیارێکی ئەمەریکییە.
ئەو بەرپرسەی باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لەبارەی بەشداریکردنی گرووپە چەکدارەکان لە پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق گوتوویەتی، سەرکردەی لایەنە سیاسییەکانی عێراق، ئەوە دەزانن، کە بەشداری گرووپە چەکدارەکان لە پێکهێنانی حکوومەت، کارێکە و لەگەڵ هاوبەشی نێوان بەغدا و واشنتن یەکناگرێتەوە.
پێشتر گابرێل سۆما، ئەندامی دەستەی راوێژکاری دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتێکی هەواڵەکانی کوردستان24، ڕایگەیاند، سەرۆک ترەمپ و ئیدارەکەی داوایان لە عێراق کردووە گرووپە چەکدارەکان چەک بکات و چیتر رێگە بە مانەوەی چەک لە دەستی ئەو گرووپانە نادرێت.
سۆما گوتبووی: "ئەمەریکا بۆ ناچارکردنی عێراق بە چەککردنی ئەو میلیشیایانە، ئەگەری گرتنەبەری چەندین ڕێگەی لەبەردەمدایە، لەوانە سەپاندنی سزا هاوشێوەی دۆخی لوبنان بۆ چەککردنی حزبوڵڵا".
ئەو ئەندامەی دەستەی ڕاوێژکاری ترەمپ ئاماژەی بەوەشدابوو، واشنتن هاوکاریی عێراقی لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر کردووە، بۆیە پێویستە عێراقیش ئەرکی خۆی جێبەجێ بکات.