لیوا سیهاد بارزانی و ستیڤان باگلی، تاوتوێی مەترسییەکانی ناوچەکەیان کرد

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە راگەیەندراوێکدا کونسوڵی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر ڕایگەیاند؛ لیوا سیهاد بارزانی، فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانیی یەکی پێشمەرگە، لەگەڵ عەقید ستیفانی باگلی، بەرپرسی باڵای بەرگریی ئەمەریکا کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، وێڕای جەختکردنەوە لەسەر پتەوکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان (IKR)، گفتوگۆ کرا لەبارەی ئەو هەڕەشانەی لەلایەن گرووپ و لایەنە تێکدەرەکانەوە دروست دەکرێن.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە مەترسییەکانی سەر ژێرخانی گرنگی ناوچەکە و کاریگەرییان لەسەر تێکدانی سەقامگیری، هەردوولا جەختیان لە گرنگیی هەماهەنگی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسییانە کردەوە.