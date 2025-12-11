سوپای ئێران: ستراتیژیمان بەرگرییە و دەستپێشخەری لە هیچ هێرشێکدا ناکەین

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە (11ـی کانوونی یەکەمی 2025)، جێگری فەرماندەیی هێزی زەمینی سوپای ئێران ڕایگەیاند، ستراتیژی سەربازیی وڵاتەکەی لەسەر بنەمای بەرگریی داڕێژراوە و بەهیچ شێوەیەک دەستپێشخەری لە ئەنجامدانی هێرشدا ناکەن، هاوکات ئاماژەی بە گۆڕانکاری لە شێوازی بەرگریی وڵاتەکەی کرد.

فەریق نیعمەتی، جێگری فەرماندەی هێزی زەمینی ئەرتەشی ئێران لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: "ستراتیژی کۆماری ئیسلامیی ئێران ستراتیژییەکی بەرگرییە، ئەمەش بەو مانایە دێت کە ئێمە دەستپێشخەری هیچ جەنگ و هێرشێک ناکەین."

سەبارەت بە شێوازی بەڕێوەبردنی شەڕ، فەریق نیعمەتی گوتی: "لە دۆکتۆرینی ئەخلاقی ئێمەدا، نابێت ژیانی هیچ هاووڵاتییەکی مەدەنی یان هەر کەسێک کە ڕاستەوخۆ بەشداری شەڕ نەبێت، بخرێتە مەترسییەوە."

ئاماژەی بەوەشکرد، تەنانەت ئەگەر بتوانن لە ڕێگەی ئۆپەراسیۆنێکەوە گورزێکی کەمەرشکێن لە دوژمن بدەن، ئەوا بەها ئاینی و ئەخلاقییەکانیان ڕێگە نادات ئەو سەرکەوتنە لەسەر حساب و خوێنی خەڵکی مەدەنی بەدەستبهێنن. هەروەها جەختی کردەوە: "سەرەڕای بوونی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو، ئەخلاقی پیشەییمان ڕێگەمان پێنادات کار لەسەر چەکی کۆمەڵکوژ بکەین یان ژێرخانی مەدەنی وڵاتان وێران بکەین."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ئەو فەرماندە سەربازییە ئاشکرای کرد؛ ئێران شێوازی بەرگریی خۆی لە "بەرگریی نەرێنێ"ـەوە گۆڕیوە بۆ "ڕێگریی چالاکانە" و ئاستی ئامادەیی هەواڵگری و ئۆپەراسیۆنی بەرزکردووەتەوە، بەجۆرێک کە وەڵامی هەر هەڕەشەیەک بە خێرایی و یەکلاکەرەوە دەدەنەوە.

لەلایەکی دیکەوە، بەرپرسانی باڵای سیاسی و سەربازیی تاران جەختیان کردووەتەوە؛ بە سوودوەرگرتن لە ئەزموون و وانەکانی "شەڕی 12 ڕۆژە" لەگەڵ ئیسرائیل، پەرەیان بە تواناکانی هێرشبردن و بەرگریی سوپاکەیان داوە.